UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach Quartalszahlen des Technologiekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Umsatz liege über seiner Prognose, aber im Rahmen der gestiegenen Investorenerwartungen, schrieb David Vogt in seiner ersten Reaktion vom Donnerstagabend. Wie von ihm erwartet sei einer der wichtigsten Treiber die Nachfrage nach dem neuen iPhone 17 in China gewesen. Warten dürften die Investoren auf Aussagen, ob höhere Speicherchippreise einen Einfluss auf die iPhone-Produktion oder den Absatz gehabt hätten./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 216,4EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

