UBS stuft SAP SE auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer seien vom Markt hart und außergewöhnlich abgestraft worden für den Bericht über das vierte Quartal 2025, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend. 200 Millionen Euro weniger im Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) hätten etwa 40 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung gekostet. An seinen Schätzungen ändere sich trotz langsameren Wachstums wenig, so Briest. Aktuell biete sich - auch mit Blick auf die Ausschüttungsrendite - eine gute Chance für geduldige Anleger./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 168,0EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte