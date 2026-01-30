Adidas lässt die Krise hinter sich und bläst zur Nike-Jagd

In seinem vierten Jahr an der Spitze hat der Norweger Bjørn Gulden Adidas wieder zu einem gesunden Unternehmen gemacht, das die Probleme hinter sich gelassen zu haben scheint. Das operative Ergebnis für das Gesamtjahr 2025 explodierte förmlich um 54 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro – ein Plus von über 700 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Marke mit den drei Streifen ist zurück. Was viele Analysten noch vor kurzem für unmöglich hielten, ist eingetreten: Adidas hat das Jahr 2025 mit einem Rekordumsatz von 24,8 Milliarden Euro abgeschlossen. Trotz globaler Handelsspannungen, schwankender Währungen und der komplizierten Abwicklung der Yeezy-Bestände steht das Unternehmen heute so gesund da wie seit Jahren nicht mehr.

Besonders beeindruckend ist, dass das Wachstum kein Resultat von Verramschung ist, sondern sich über alle Geschäftsbereiche hinzieht. Gulden ist es gelungen, die Rabattpolitik unter Kontrolle zu halten und Produkte zum Vollpreis in die Regale zu bringen. "Es ist Qualitätswachstum", betont Gulden. Ob die Retro-Klassiker Samba und Gazelle oder technische Innovationen im Lauf- und Fußballschuhbereich – die Marke hat ihr Momentum zurückgewonnen.

Das neue Selbstbewusstsein spiegelt sich auch in der Kapitalpolitik wider. Zeitgleich mit den vorläufigen Zahlen kündigte Adidas ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro an, das bereits im Februar starten soll. Finanziert wird der Schritt aus dem starken Cashflow – ein klares Signal an die Investoren, dass die Zeit der Bilanzsorgen vorbei ist. Die Aktie im nachbörslichen Handel deutlich zu und baute die Gewinne im frühen Handel am Freitag weiter aus. Luft nach oben gibt es genug: In den vergangenen 12 Monaten haben die Titel fast 45 Prozent eingebüßt, allein seit Jahresbeginn ging es 14,3 Prozent abwärts.

Während Adidas zweistellige Wachstumsraten in allen Märkten und Kanälen feiert, blickt das Management bereits auf das nächste große Ziel: Marktanteile von Nike gewinnen. Der US-Konkurrent steckt selbst in einem tiefgreifenden Umbau und kämpft darum, seine alte Dominanz zurückzuerlangen.

Das Jahr 2026 bietet dafür die perfekte Bühne. Mit den Olympischen Winterspielen in Italien und vor allem der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika im Sommer stehen zwei globale Megasport-Events an. Adidas will diese Plattform nutzen, um Nike im eigenen Hinterhof – den USA – unter Druck zu setzen.

Adidas ist nicht mehr das Sorgenkind der Sportwelt. Mit einer operativen Marge, die Kurs auf die 10-Prozent-Marke nimmt, kann es nun wieder bergauf gehen. Mit einer klaren Wachstumsstrategie und einer starken Markenidentität soll Kampf mit Nike intensiviert werden. Die endgültigen Zahlen und der Ausblick für 2026 am 4. März dürften zeigen, wie die Offensive gegen Nike aussehen soll.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion