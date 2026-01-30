    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Hohe Kursgewinne für Adidas nach Zahlen - Abwärtstrend intakt

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vorläufige Geschäftszahlen von Adidas kommen am Freitag am Markt gut an. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Papiere des Sportartikelherstellers rund 6 Prozent auf 152 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag. Am seit Mitte Februar laufenden Abwärtstrend ändert dies gleichwohl nichts. Um diesen zu brechen, müsste der Kurs schon an die Marke von 168 Euro heranlaufen.

    Mit der Margenentwicklung im Jahr 2025 hätten die Herzogenauracher die Erwartungen übertroffen, hieß es aus dem Handel. Dazu kündigte der im Dax notierte Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu eine Milliarde Euro an. Damit liege Adidas am oberen Ende der Investorenerwartungen, schrieb die Schweizer Bank UBS.

    Das vergangene Jahr sei vielversprechend zu Ende gegangen, lobte deren Analyst Robert Krankowski. Adidas habe den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien./ajx/zb

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 24.432 auf Ariva Indikation (30. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,53 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +7,89 %/+82,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der adidas‑Aktie nach starken Jahreszahlen: Rekordumsatz, historisch hohe Q4‑Umsätze, operativer EBIT‑Beitrag von rund €164 Mio. und Jahresmarge von etwa 8,3%. Diskutiert werden das gestartete Milliarden‑Rückkaufprogramm, mögliche Short‑Squeezes und Analystenziele (z. B. €160) sowie Risiken durch Verkäufe und eine konservative Guidance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    AKTIE IM FOKUS Hohe Kursgewinne für Adidas nach Zahlen - Abwärtstrend intakt Vorläufige Geschäftszahlen von Adidas kommen am Freitag am Markt gut an. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Papiere des Sportartikelherstellers rund 6 Prozent auf 152 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag. Am seit Mitte …
