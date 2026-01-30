Hohe Kursgewinne für Adidas nach Zahlen - Abwärtstrend intakt

Mit der Margenentwicklung im Jahr 2025 hätten die Herzogenauracher die Erwartungen übertroffen, hieß es aus dem Handel. Dazu kündigte der im Dax notierte Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu eine Milliarde Euro an. Damit liege Adidas am oberen Ende der Investorenerwartungen, schrieb die Schweizer Bank UBS.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vorläufige Geschäftszahlen von Adidas kommen am Freitag am Markt gut an. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Papiere des Sportartikelherstellers rund 6 Prozent auf 152 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag. Am seit Mitte Februar laufenden Abwärtstrend ändert dies gleichwohl nichts. Um diesen zu brechen, müsste der Kurs schon an die Marke von 168 Euro heranlaufen.

Das vergangene Jahr sei vielversprechend zu Ende gegangen, lobte deren Analyst Robert Krankowski. Adidas habe den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien./ajx/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 24.432 auf Ariva Indikation (30. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,30 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,53 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +7,89 %/+82,06 % bedeutet.



