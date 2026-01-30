Microsoft sichert sich Cloud-Deal über 750 Millionen US-Dollar

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat einen umfangreichen Cloud-Vertrag mit dem KI-Startup Perplexity abgeschlossen. Parallel dazu erlebt die Microsoft-Aktie einen der heftigsten Kurseinbrüche seit Jahren, nachdem der Konzern mit seinem Quartalsbericht die hohen Erwartungen der Investoren nicht vollständig erfüllen konnte.

Perplexity hat einen auf drei Jahre angelegten Cloud-Vertrag im Volumen von rund 750 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird das KI-Unternehmen die Azure-Cloud von Microsoft nutzen und seine Modelle über den sogenannten Foundry-Service bereitstellen.

Dabei erhält Perplexity Zugang zu sogenannten Frontier-Modellen mehrerer führender KI-Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic sowie xAI. Ein Sprecher von Perplexity erklärte, man freue sich über die Partnerschaft mit Microsoft und den Zugriff auf die leistungsfähigsten verfügbaren Modelle.

Gleichzeitig betonte das Startup, dass die Vereinbarung keine Abkehr vom bisherigen Haupt-Cloudpartner Amazon Web Services bedeute.

Schwerster Kursrutsch seit 2020

Ungeachtet der strategischen Fortschritte im KI-Geschäft geriet die Microsoft-Aktie unter Druck und verlor am Donnerstag rund zehn Prozent. Damit verzeichnete sie den stärksten Tagesverlust seit März 2020. Der Börsenwert des Konzerns schrumpfte um etwa 357 Milliarden US-Dollar auf zuletzt rund 3,22 Billionen US-Dollar.

Auslöser des Kursrutsches waren vor allem die rekordhohen Investitionen in künstliche Intelligenz, die kurzfristig auf Margen und Wachstumserwartungen lasten.

Analysten hinterfragen Microsofts Investitionskurs

An der Wall Street gehen die Einschätzungen auseinander. Ben Reitzes von Melius Research, der die Aktie weiterhin mit "Kaufen" bewertet, sprach von operativen Umsetzungsproblemen. Microsoft müsse den Ausbau seiner Rechenzentren deutlich beschleunigen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Analysten der UBS stellten infrage, ob sich die hohen Investitionen in KI-Rechenleistung bereits auszahlen. Insbesondere der Produktivitätsdienst Microsoft 365 Copilot habe bislang keinen vergleichbaren Nutzungsschub ausgelöst. Der Markt für KI-Modelle sei zunehmend überfüllt und kapitalintensiv, schrieben die Analysten. Microsoft müsse erst noch beweisen, dass diese Investitionen wirtschaftlich sinnvoll seien.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 363,5EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.





