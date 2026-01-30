Bürokratieabbau und KI lassen Mexikos Bergbau boomen

Die Explorationsaktivität in Mexiko steigt aufgrund des Marktumfelds. Doch auch schnellere Genehmigungen und neue Technologien tragen zur guten Stimmung im Bergbausektor des Landes bei.

Der Aktienkurs des Polymetallexplorers Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) hat auf diese Entwicklung bereits positiv reagiert. Algo Grande sucht im Nordwesten Mexikos nach Kupfer, Gold und Silber. Zuletzt wurden hier wesentliche Explorationsfortschritte vermeldet.

Algo Grande bestätigt großes Kupfer-Gold-Silber-System

Die Aufbereitung und Neuinterpretation historischer geophysikalischer und geochemischer Datensätze am dortigen Adelita-Projekt bestätigten ein großflächiges, strukturell kontrolliertes Porphyr-Skarn-Mineralsystem mit Hinweisen auf eine oder mehrere Porphyrintrusionen in der Tiefe und führten zur Identifizierung von 32 vorrangigen Kupfer-Gold-Silber-Explorationszielen.

Parallel dazu hat das Unternehmen eine hochauflösende bodenmagnetische Untersuchung über der hochgradigen Cerro Grande Skarnzone und den Erweiterungszonen begonnen, die dazu dienen soll, die Skarngeometrie, die strukturellen Gegebenheiten und die Bohrziele weiter zu verfeinern.

Mexikos Bergbau boomt

Algo Grande ist eines von vielen Explorern in Mexiko: Die Rohstoffsuche im Land boomt. Dazu trägt zu einen das Preisumfeld an den Metallmärkten und das generell gewachsene Interesse von Anlegern am Bergbau bei. Doch speziell der mexikanische Bergbau erfährt besonderen Rückenwind.

„Im mexikanischen Bergbausektor zeichnen sich Anzeichen einer neuen Dynamik ab, da die regulatorischen Prozesse einheitlicher und die Genehmigungsverfahren klarer werden. Dies signalisiert einen Wandel hin zu einem besser vorhersehbaren Betriebsumfeld für konforme Bergbauprojekte“, sagt Mari-Len De Guzman vom Investing News Network.

Neue Dynamik nach Bergbaureform

Mexiko hatte 2023 das Bergbaugesetz grundlegend reformiert und damit eine der bedeutendsten regulatorischen Weichenstellungen der letzten Jahrzehnte vorgenommen. Rechtliche Analysen der Reformen stellen fest, dass diese zwar einerseits neue Verpflichtungen mit sich bringen, andererseits aber auch für mehr Klarheit hinsichtlich der regulatorischen Erwartungen an Betreiber im Genehmigungsverfahren sorgen.