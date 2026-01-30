JPMorgan setzt Auto1 vor Zahlen auf 'Positive Catalyst Watch'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 28,92 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,51 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,39 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +25,44 %/+74,22 % bedeutet.