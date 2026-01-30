    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    ANALYSE-FLASH

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Fraport-Kursziel auf 100 Euro an.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • 2026 starkes Jahr für Flugverkehr prognostiziert.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro
    Foto: Fraport AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch das spanische Pendant Aena. 2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines. Regulatorische Probleme sieht Woolf eher bei Aeroports de Paris und Flughafen Zürich./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fraport AG!
    Long
    71,29€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 12,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,72€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Fraport

    +3,30 %
    +2,87 %
    +13,39 %
    +8,61 %
    +37,52 %
    +48,48 %
    +70,11 %
    +40,50 %
    +256,47 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 78,75 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -23,61 %/+25,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 100 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00, was eine Steigerung von +27,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     