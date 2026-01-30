Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 78,75 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -23,61 %/+25,23 % bedeutet.