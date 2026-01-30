ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro
- Jefferies hebt Fraport-Kursziel auf 100 Euro an.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- 2026 starkes Jahr für Flugverkehr prognostiziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch das spanische Pendant Aena. 2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines. Regulatorische Probleme sieht Woolf eher bei Aeroports de Paris und Flughafen Zürich./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 78,75 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -23,61 %/+25,23 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 100 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Virtuelles Privatanlegerforum am Mittwoch mit der IR: