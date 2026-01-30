    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 325 Dollar - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Apple-Kursziel auf 325 US-Dollar an.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" nach Quartalszahlen.
    • Anleger-Sorgen wegen Speicherchippreisen gemildert.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 315 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht und der Ausblick des Technologieriesen sollten die Sorgen der Anleger bezüglich des Einflusses der Speicherchippreise auf die Profitabilität beruhigen, schrieb Samik Chatterjee in einer Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf rekordhohe Bruttomargen sowohl im vergangenen als auch im Ausblick auf das laufende Quartal./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST

    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 216,3 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,17 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 276,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +28,31 %/+51,09 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 325 US-Dollar

