Atoss bäumen sich auf nach Quartalszahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 99,20 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,06 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der ATOSS Software Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+59,24 % bedeutet.