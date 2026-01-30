AKTIE IM FOKUS
Atoss bäumen sich auf nach Quartalszahlen
- Atoss Software will Talfahrt nach Quartalszahlen stoppen.
- Aktien steigen vorbörslich um 7 Prozent auf 100,50 Euro.
- Analyst lobt Ergebnissteigerung, warnt vor Margenausblick.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Atoss Software versuchen am Freitag nach Quartalszahlen die Talfahrt zu stoppen. Jüngst noch bis auf das tiefste Niveau seit September 2023 abgestürzt, gewannen die Titel des Softwareherstellers auf Tradegate im vorbörslichen Handel 7 Prozent auf 100,50 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.
Atoss habe starke Ergebnisse erzielt, lobte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies und hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor. Ein Händler bemängelte allerdings den Margenausblick, der die Chance auf eine Erholung begrenze. Atoss zählen mit einem Minus von fast 19 Prozent seit Jahresanfang im Nebenwerteindex SDax zu den schwächsten Werten./ajx/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 99,20 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,06 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der ATOSS Software Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+59,24 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67453212-atoss-software-moegliche-prognoseaenderung-424.htm es wird ein langsameres Wachstum prognostiziert. Die Mindestmarke wird zur Realität. Der Kampf um die 100€ hat begonnen.
So meine aktuelle Erwartungshaltung......erneutes Rekordgeschäftsjahr bei Umsatz + Gewinn + kommende Dividende.