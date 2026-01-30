ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für SAP auf 250 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt SAP-Kursziel auf 250 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Enttäuschung.
- Langfristige Anlagestory unverändert, sagt Analyst.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 167,9 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -12,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,50 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,04 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von -11,19 %/+89,46 % bedeutet.
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Das kannst du ins lächerliche ziehen - aber Microsoft (als top4) ist rund 1,5 mal soviel Wert wie der ganze DAX 40 völlig verrückt oder nicht?
„1995 zeigt sich, dass die norddeutsche Firma Enercon Opfer von Wirtschaftsspionage geworden war: Enercon stellt Windkraftanlagen her und hatte Anfang der neunziger Jahre eine Anlage entwickelt, mit der weitaus preiswerterer Alternativstrom erzeugt werden konnte. Aus den erwarteten Exportgewinnen wurde allerdings nichts: Eine amerikanische Konkurrenzfirma beanspruchte die Erfindung für sich und ließ Enercon per Gerichtsbeschluss verbieten, seine Anlagen in den USA zu verkaufen.“
Heute Panik?
Kauf 50 stk zu 182