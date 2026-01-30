Blockbuster-Earnings: SanDisk ist das neue Nvidia!

Der durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Halbleiter-Boom hat einen neuen Börsenstar hervorgebracht: Speicherchip-Hersteller SanDisk . Das Unternehmen profitiert vom rasanten Auf- und Ausbau von Datenzentren und dem hohen Speicherbedarf, welcher die Branche in Bedrängnis gebracht und für einen Engpass sowohl bei Arbeits-, aber auch Massenspeicher gesorgt hat.

Von dieser Entwicklung profitieren nicht nur aufgrund der hohen Nachfrage, sondern auch wegen enormer Preissteigerungen schon seit Monaten die Anteile von Herstellern wie Micron, SK Hynix, Samsung und Seagate, doch SanDisk hat ihnen allen die Show gestohlen.

SanDisk stellt sie alle in den Schatten

Schon vor den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen blicke die Aktie auf ein Plus von 127,2 Prozent zurück – wohlgemerkt seit dem Jahreswechsel! Gegenüber dem Stand von August steht nach den Zahlen sogar eine Ver-15-Fachung zu Buche.

Hintergrund ist nicht nur eine starke Entwicklung im abgelaufenen Quartal, sondern auch eine Monster-Prognose mit Nvidia-Vibes für das kommende Vierteljahr, welche selbst auf dem fortgeschrittenen Kursniveau der Aktie eine Neubewertung nötig macht.

Umsatz und Gewinn weit über den Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse des erst im Februar vergangenen Jahres von Speicherhersteller Western Digital abgespaltenen Unternehmens um 61,2 Prozent auf 3,03 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 340 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Angesichts der enormen gestiegenen Speicherpreise konnte auch die Gewinnprognose mühelos geschlagen werden. Hier lieferte SanDisk pro Aktie (auf bereinigter Basis) 6,20 statt der von Analystinnen und Analysten erwarteten 2,66 US-Dollar.

Insgesamt erzielte der Konzern nach standardisierter Rechnungslegung GAAP einen Nettogewinn in Höhe von 803 Millionen US-Dollar. Das stellt gegenüber dem Vorjahreswert von 112 Millionen US-Dollar einen Anstieg um 617 Prozent dar. Damit ist ein wesentlicher Teil der in den vergangenen Monaten gewährten Kursaufschläge gerechtfertigt.

Mega-Prognose erzwingt weitere Neubewertung

Wachsen konnte SanDisk in allen drei Geschäftsbereichen: Datenzentren, Edge-Computing und im Endverbrauchergeschäft. Der größte prozentuale Anstieg wurde mit +64 Prozent auf 440 Millionen US-Dollar bei Datenzentren erzielt. Geht es nach dem Managementteam um CEO David Goeckeler wird dieser Trend auch weiterhin anhalten.

Dementsprechend legte das Unternehmen eine Prognose vor, die selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Im kommenden Quartal sollen Erlöse in Höhe von 4,4 bis 4,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. An der Wall Street waren lediglich 2,91 Milliarden US-Dollar erwartet werden.

Den Vogel abgeschossen hat SanDisk jedoch mit der Gewinnprognose. Pro Aktie sollen 12 bis 14 Euro eingenommen werden. Das liegt um mehr als das Doppelte über der Konsensschätzung von 5,11 US-Dollar je Anteil und entspricht damit den bisherigen Schätzungen für das Gesamtjahr.

Aktie legt nachbörslich um 17 Prozent zu

Marktteilnehmende erkannten angesichts der brutalen Prognose rasch die Notwendigkeit einer Neubewertung des Unternehmens, völlig unabhängig davon, dass die Aktie in den vergangenen Monaten bereits Hunderte Prozent an Wert hinzugewonnen hat.

SanDisk verteuerte sich bis zum Ende des erweiterten Handels um +17,2 Prozent auf knapp 632 US-Dollar. Bereits im regulären Handel hatte die Aktie trotz des nach den Microsoft-Zahlen schwachen Marktumfeldes 2,2 Prozent an Wert gewonnen.

Während sich die Anteile anderer Speicherchip-Hersteller von den SanDisk-Zahlen anstecken ließen, hatte Western Digital das Nachsehen. Der frühere Mutterkonzern lieferte zwar ebenfalls ein starkes Quartalsergebnis ab, konnte mit seiner Prognose aber nicht annähernd den Wow-Effekt erzeugen, wie der neue Börsenstart. Die Aktie steht am Freitag vor Verlusten.

Fazit: A new star is born!

SanDisk hat am Donnerstagabend brachiale Geschäftszahlen und einen noch monumentaleren Ausblick vorgelegt. Das Unternehmen steht mit seinen Flash-Speichern im Mittelpunkt des KI-Infrastrukturbooms und profitiert vom Speicherengpass überproportional stark.

Die Prognose, welche das Erreichen der Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr schon nach einem Quartal vorsieht, hat eine weitere Neubewertung der Aktie nötig gemacht, welche noch in der US-Nachbörse vollzogen wurde. Wird die Schätzung für das kommende Vierteljahr auf das ganze Jahr hochgerechnet, ergibt sich für einen Kurs über 600 US-Dollar ein KGV von etwa 10.

Das entspricht dem langfristigen Mittel der stark zyklischen Speicherchiphersteller. Sollten sich noch längere Engpässe abzeichnen, bestünde damit Raum für noch höhere Kursniveaus. Angesichts der RSI-Werte im Extrembereich (>90 Punkte) ist aus technischer Perspektive jedoch Vorsicht angesagt. Trotz der starken Zahlen könnte es jederzeit zu einem Rücksetzer kommen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion