UBS stuft Adidas auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe das vergangene Jahr vielversprechend zu Ende gebracht, schrieb Robert Krankowski in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf eine überraschend gute Umsatzdynamik sowie die erstmals seit 2018 über 50 Prozent liegende Bruttomarge. Damit habe Adidas den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Zudem liege das angekündigte Aktienrückkaufprogramm am oberen Ende der Investorenerwartungen. Da das vierte Quartal vergleichsweise wenig Bedeutung habe, liege der Fokus auf dem Ausblick. Derzeit rechne der Markt für 2026 mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien./rob/gl/ajx
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 153,5EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.
