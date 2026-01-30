ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für SAP auf 260 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt SAP-Kursziel auf 260 Euro.
- Cloud-Geschäft enttäuscht, Wachstumserwartungen verfehlt.
- SAP bleibt auf Analysten-Favoritenliste trotz Rückgang.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 290 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe "Sturm in der Cloud", schrieb Toby Ogg am Donnerstagabend in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die entscheidende Kennziffer für das Cloud-Geschäft - der Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) - habe die Wachstumserwartung mit einem währungsbereinigten Anstieg um ein Viertel verfehlt. 2024 war der Auftragsbestand bereinigt um Währungseffekte noch um 29 Prozent gestiegen. Für 2026 wird ein weiterer Rückgang beim CCB-Wachstum erwartet, allerdings sollte der nach Aussagen des Finanzvorstands Dominik Asam nicht mehr so hoch ausfallen wie im vergangenen Jahr. Sein Kursziel passte Ogg aber auch an die allgemeine Schwäche in der Softwarebranche an. SAP-Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 167,9 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -12,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,50 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,04 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von -11,12 %/+89,62 % bedeutet.
