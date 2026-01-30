Kuba droht das Desaster – kommt jetzt Öl aus Russland?

Am Donnerstag erließ Trump eine Exekutivanordnung, mit der er den nationalen Notstand ausrief. Dieser ermächtige ihn nach seinen Angaben, neue Zölle auf alle Länder zu erheben, die Öl nach Kuba exportieren. Mexiko gehört zu den wenigen Nationen, die Kuba in der Vergangenheit mit Öl versorgt haben – ein langjähriges Zeichen der Solidarität mit der Karibikinsel.

Mexikos Ölexporte nach Kuba sind nach Daten von Kpler von etwa 20.000 Barrel pro Tag im letzten Jahr auf etwa 3.000 Barrel pro Tag in diesem Jahr zurückgegangen. Grund dafür ist, dass Donald Trump den Druck auf die linke Regierung Mexikos der Präsidentin Claudia Sheinbaum erhöht, ihre Unterstützung für das kommunistische Regime Kubas einzustellen.

Vor Trumps Anordnung setzte Mexiko die Öllieferungen nach Kuba nach privaten Gesprächen mit den USA aus. Havannas (Kubas Hauptstadt) anderer Energielieferant, Venezuela, stellte die Rohöllieferungen nach Kuba nach dem US-Einsatz am 3. Januar ein. Das Land um Präsident Miguel Díaz‑Canel Bermúdez, seit 2019 Nachfolger von Rául Castro, fehlen die Mittel, um dringend benötigten Treibstoff auf den Weltmärkten zu kaufen.

Ohne Öl aus Mexiko und Venezuela droht Kuba, den Treibstoff für Strom, Traktoren und Transportmittel für seine weniger als 10 Millionen Einwohner nicht mehr bereitstellen zu können. Außerdem droht Kuba ein wirtschaftlicher Zusammenbruch. Stromausfälle sind bereits an der Tagesordnung, die meisten Menschen haben nur wenige Stunden Strom pro Tag.

Jorge Piñón, ein Experte für kubanische Energie an der Universität von Texas, sagte dazu: "In den nächsten vier bis acht Wochen könnte es vorbei sein." Mexikanische Öllieferungen sind, wie Daten von Kpler zeigen, in den letzten Monaten stark zurückgegangen und im Januar auf ein Minimum gesunken. Mexikos letzte Lieferung, 85.000 Barrel an Bord des Tankers Ocean Mariner, wurde am 9. Januar in Kuba entladen. Seitdem seien keine weiteren Tanker von Mexiko nach Kuba aufgebrochen, sagte Piñón.

In den letzten Jahren haben Russland und Algerien zwar Öl nach Kuba exportiert, jedoch nur unregelmäßig. Es gibt nur wenige öffentliche Informationen darüber, wie viel Öl Kuba eingelagert hat.

Kuba produziert nur etwa 40.000 der täglich benötigten 100.000 Barrel Öl selbst. Seit Maduros Machtübernahme sind die venezolanischen Lieferungen um etwa 35.000 Barrel pro Tag zurückgegangen. Mexiko lieferte im vergangenen Jahr schätzungsweise 20.000 Barrel täglich nach Kuba, so Piñon, doch diese Menge ist in diesem Jahr auf etwa 3.000 Barrel pro Tag gesunken.

Die USA sucht, nach einem Bericht des Wall Street Journal nach Wegen, die kommunistische Regierung Kubas noch in diesem Jahr zu stürzen. Washington verhängt seit 1962 ein Wirtschaftsembargo gegen Kuba. Trump sagte dazu am Dienstag: "Kuba wird schon bald scheitern."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

