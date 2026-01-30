    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    AKTIE IM FOKUS

    Nordex vorbörslich schwach - Spekulation um Aktienplatzierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien fallen um 4,9% auf 32,14 Euro.
    • Spekulationen über Aktienplatzierung von Skion.
    • Händler sieht Kaufgelegenheit nach moderatem Abschlag.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit einem Kursrückgang auf Spekulationen um eine Aktienplatzierung reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 4,9 Prozent auf 32,14 Euro. Am Donnerstag hatten sie mit 34,76 Euro ein Rekordhoch markiert.

    Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten sieben Millionen Nordex-Anteile. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen.

    Die Platzierung mit dem moderaten Abschlag von 4,9 Prozent signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 87,74 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -20,88 %/+15,64 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
