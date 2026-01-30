Nordex vorbörslich schwach - Spekulation um Aktienplatzierung

Die Platzierung mit dem moderaten Abschlag von 4,9 Prozent signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 87,74 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -20,88 %/+15,64 % bedeutet.