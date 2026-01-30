AKTIE IM FOKUS
Nordex vorbörslich schwach - Spekulation um Aktienplatzierung
- Nordex-Aktien fallen um 4,9% auf 32,14 Euro.
- Spekulationen über Aktienplatzierung von Skion.
- Händler sieht Kaufgelegenheit nach moderatem Abschlag.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit einem Kursrückgang auf Spekulationen um eine Aktienplatzierung reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 4,9 Prozent auf 32,14 Euro. Am Donnerstag hatten sie mit 34,76 Euro ein Rekordhoch markiert.
Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten sieben Millionen Nordex-Anteile. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen.
Die Platzierung mit dem moderaten Abschlag von 4,9 Prozent signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 87,74 auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -20,88 %/+15,64 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
REDE DES US-PRÄSIDENTEN
„Windmühlen für dumme Leute“ – Trump rechnet in Davos mit Europas Politik ab
Hochstufungen
Starke Auftragseingänge in Q3