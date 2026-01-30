DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane rechnet mit Kursgewinnen im mittleren einstelligen Prozentbereich nach dem Quartalsbericht. Er hob den währungsbereinigt zweistelligen Umsatzanstieg und das Aktienrückkaufprogramm positiv hervor./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 153,3EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
