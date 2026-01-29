Gute Marktposition sollte Gewinne weiter steigern!

Die Aktie der Deutschen Börse gilt bei Anlegern seit Jahren als sicheres und kontinuierlich wertsteigerndes Wertpapier. Gehandelt wird in guten schließlich genauso wie in schlechten Zeiten. Zusätzlich tragen wachsende, wiederkehrende Einnahmen aus dem Daten- und Softwaregeschäft dazu bei, dass die Gewinne des DAX-Konzerns auch bei ruhigen Marktphasen steigen. Im ersten Halbjahr 2025 kam es zu starken Marktschwankungen und hohen Handelsvolumina, da Investoren ihre Portfolios umgeschichtet haben. Seit dem Allzeithoch im Mai 2025 wirkten sich die gesunkenen Zinsen und der schwächere US-Dollar negativ auf das Ergebnis der Deutschen Börse aus. Laut einer Analyse der UBS ist das aktuelle Kursniveau jedoch wieder attraktiv.

Die Aktie der Deutschen Börse AG hat seit ihrem Rekordhoch von 294,30 Euro am 5. Mai 2025 einen beispiellosen Absturz hingelegt. Das Papier hat seitdem 30 Prozent an Wert verloren. Damit wurde eine Marktkapitalisierung von rund 16 Milliarden Euro ausgelöscht. Dennoch scheint sich rund um die Unterstützung bei 205,50 Euro ein Boden zu bilden. Damit ist wieder das Kursniveau von Mitte September 2024 erreicht und der Kurszuwachs bis zum Allzeithoch bei 294,30 Euro am 5. Mai 2025 hat sich aufgelöst. Bestätigt sich die Verteidigung der Unterstützung bei 205,50 Euro, könnte der Kurs bis 231,20 Euro steigen. Mittlerweile ist das erreichte Kursniveau wieder für ein Long-Investment attraktiv. Es fehlt nur noch der richtige Auslöser, um wieder für steigende Kurse zu sorgen. Gelangen wieder die Bären ans Ruder, könnte der Kurs endogen bis zur Unterstützung bei 194,80 Euro fallen. Exogene Schocks in Form eines "Schwarzen Schwans" sind jederzeit möglich und könnten auf den Kurs drücken. Fundamental betrachtet erscheint das erwartete KGV 2026 bei 17,68 unter den vergangenen elf Ausprägungen, was ein bullisher Faktor sein könnte. Das in der näheren Zukunft geschätzte Wachstum des Bilanzgewinns pro Aktie sorgt weiter für sinkende KGVs. So wird das erwartete KGV 2028 auf ein Niveau von 14,26 geschätzt.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Börse AG bis auf 231,20 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JZ0SBK) überproportional mit einem Omega von 9,07 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 21 % und dem Ziel bei 231,20 Euro (2,34 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 27.02.2026 eine Rendite von rund 80 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 198,80 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 60 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,22 zu 1, wenn bei 198,80 Euro (0,45 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ0SBK Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,23 – 1,27 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 210,00 Euro Basiswert: Deutschen Börse AG akt. Kurs Basiswert: 209,70 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 2,34 Euro Omega: 9,07 Kurschance: + 103 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.