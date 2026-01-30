    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wirtschaftliche Dynamik war im IV. Quartal 2025 leicht positiv

    APA ots news - Wirtschaftliche Dynamik war im IV. Quartal 2025 leicht positiv
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO setzte sich die
    moderate Konjunkturerholung zu Jahresende fort: die
    Wirtschaftsleistung erhöhte sich im IV. Quartal 2025 um 0,2% gegenüber dem Vorquartal. In den Dienstleistungsbereichen verlief die Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen rückläufig. In der Industrie ging die Wertschöpfung leicht zurück, wobei sich im Jahresvergleich der Anstieg fortsetzte. Die Konsumnachfrage wurde im IV. Quartal ausgeweitet.

    Ersten Berechnungen zufolge lag das BIP real im IV. Quartal 2025 leicht über dem Wert des Vorquartals (+0,2%; Kennzahl laut Eurostat- Vorgabe). Damit setzte sich die moderate Erholung nach der positiven Entwicklung im III. Quartal (+0,4%) fort. Im Jahresvergleich lag die Wirtschaftsleistung um 0,7% über dem IV. Quartal 2024. Für das Gesamtjahr 2025 ergibt dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von +0,6%.

    Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

    In der Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo sich das Konjunkturbild mit Jahresbeginn 2025 zu verbessern begann, lag die Wertschöpfung das zweite Mal über dem Vorjahreswert (+1,9%; III. Quartal +0,7%). Gegenüber dem Vorquartal bedeutet dies hingegen einen leichten Rückgang (-0,3% gegenüber dem Vorquartal; III. Quartal +0,4% ). Die Bauwirtschaft setzte ihre negative Entwicklung fort, die Wertschöpfung ging erneut zurück (-0,8% gegenüber dem Vorquartal).

    Im Dienstleistungssektor zeigte sich hingegen ein positiveres Bild. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie stieg die Wertschöpfung um 0,5% gegenüber dem Vorquartal. Auch bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE 2008, Abschnitte M und N) verlief die Dynamik gut (+0,6%), während die Wertschöpfung in den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (ÖNACE 2008 Abschnitte J bis L) nahezu stagnierte (+0,1%).

    Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der
    vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO -Website

    Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage der privaten Haushalte das BIP, diese wurde zum Vorquartal um 0,4% ausgeweitet. Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige Entwicklung (-0,7%).

    Im Außenhandel stiegen die Exporte um 0,6% und die Importe um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal, so dass der Außenbeitrag positiv auf das BIP wirkte.

    Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen
    Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

    Zwtl.: Wichtige Information

    Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik Austria auf und umfasst das BIP sowie die Hauptkomponenten. Diese werden in der Form von saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat- Vorgabe) berechnet. Die bereinigten Werte der Vorquartale werden mit dieser Rechnung nicht revidiert, sondern entsprechen weiterhin jenen der Letztveröffentlichung durch Statistik Austria. Am 5. März 2026 werden von Statistik Austria die Quartalsdaten für das BIP und Hauptaggregate für das IV. Quartal 2025 auf Basis rezenterer Daten veröffentlicht.

    Rückfragehinweis:
    Rückfragen bitte am Freitag, dem 30. Jänner 2026, zwischen 9 und 11 Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244, sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0010 2026-01-30/09:00






