UBS hebt Ziel für Suss Microtec auf 60 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 48,42 auf Tradegate (30. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -1,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,33 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 921,37 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -23,24 %/+24,48 % bedeutet.