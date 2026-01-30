ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Suss Microtec auf 60 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Suss Microtec auf 60 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" nach Kursrally.
- Analystin erwartet 5% Wachstum 2026, 16% 2027.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 39 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Madeleine Jenkins untermauerte am Donnerstag nach der jüngsten Kursrally ihre Kaufempfehlung. Angesichts der KI-Dynamik hob sie ihre Schätzungen an und rechnet 2026 mit 5 Prozent Wachstum und 2027 dann mit 16 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 48,42 auf Tradegate (30. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -1,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,33 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 921,37 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -23,24 %/+24,48 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 60 Euro
Wird Suss bald mit Aufträgen überschüttet?
Das ja mal ein erfreulicher Sprung, damit zum ersten mal im Plus mit dieser Aktie. Als ich eingestiegen bin war sie mit über 60€ im Kurs. Hab immer mal nachgekauft als es abwärts ging. War wohl richtig Stand jetzt.
