    LIR Life Sciences: Positive Ergebnisse bei transdermaler GLP/GIP-Therapie

    Neue Hoffnung für Adipositas-Therapien: LIR Life Sciences meldet vielversprechende präklinische Daten zu einer neuartigen, transdermalen Semaglutid-Formulierung.

    LIR Life Sciences: Positive Ergebnisse bei transdermaler GLP/GIP-Therapie
    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences hat positive vorläufige Ergebnisse einer präklinischen Tierstudie zur transdermalen Verabreichung von Therapien auf Basis zellpenetrierender Peptide (CPP) veröffentlicht.
    • In der Studie wurde eine topische CPP-Formulierung von Semaglutid mit injizierbarem Semaglutid und unbehandelten Kontrolltieren verglichen.
    • Die Tiere, die mit der CPP-Formulierung behandelt wurden, zeigten nach einer oralen Glukosebelastung einen signifikant niedrigeren Blutzuckerspiegel als die Kontrolltiere.
    • Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die CPP-gestützte Formulierung den Wirkstoff in pharmakologisch relevanten Mengen durch die Hautbarriere transportieren kann.
    • Diese Zwischenergebnisse unterstützen die weitere Finanzierung und Durchführung von Vergleichsstudien zu anderen GLP/GIP-basierten Therapien.
    • LIR Life Sciences zielt darauf ab, skalierbare und erschwingliche Therapien zur Behandlung von Adipositas zu entwickeln, um den Zugang und die Kosteneffizienz zu verbessern.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,38 % im Plus.


    LIR Life Sciences

    +1,96 %
    +12,50 %
    -4,04 %
    -4,04 %
    -4,04 %
    -78,43 %
    -69,38 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    LIR Life Sciences: Positive Ergebnisse bei transdermaler GLP/GIP-Therapie Neue Hoffnung für Adipositas-Therapien: LIR Life Sciences meldet vielversprechende präklinische Daten zu einer neuartigen, transdermalen Semaglutid-Formulierung.
