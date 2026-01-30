Verdi ruft am Montag zu Warnstreiks im Nahverkehr in Hessen auf
Für Sie zusammengefasst
- Ausfälle und Verspätungen im Nahverkehr in Hessen.
- Verdi ruft Beschäftigte zu Streik auf, Beginn Frühschicht.
- Betroffene Städte: Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Gießen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Fahrgäste des Öffentlichen Nahverkehrs in Hessen müssen sich am Montag auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Gießen und Marburg aufgerufen, mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederzulegen./ceb/DP/zb
