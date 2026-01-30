Verdi
Nahverkehr-Warnstreiks am Montag in großen Städten Baden-Württembergs
Für Sie zusammengefasst
- Verdi plant Warnstreik im Nahverkehr am Montag.
- Betroffene Städte: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg u.a.
- Ziel: Druck auf kommunale Verkehrsbetriebe erhöhen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will am Montag den Nahverkehr in sieben baden-württembergischen Städten lahmlegen. Betroffen von dem Warnstreik sind die kommunalen Verkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie Verdi mitteilte./jwe/DP/zb
