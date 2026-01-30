New Earth Resources begrüßt die Initiative „Nuclear Lifecycle Innovation Campus“ des U.S. Department of Energy

Vancouver, British Columbia / 30. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) begrüßt die jüngste Ankündigung des U.S. Department of Energy („DOE“) bezüglich der Veröffentlichung einer Informationsanfrage („RFI“), in der US-Bundesstaaten aufgefordert werden, ihr Interesse an der Einrichtung von Nuclear Lifecycle Innovation Campussen zu bekunden: https://www.energy.gov/articles/department-energy-seeks-hosts-nuclear- ... .

Nach Angaben des DOE stellt die RFI einen ersten Schritt zur möglichen Einrichtung freiwilliger Partnerschaften zwischen Bund und Bundesstaaten dar. Diese sollen den gesamten Kernbrennstoffkreislauf modernisieren, den Einsatz fortschrittlicher Kernenergie fördern und die Führungsrolle der USA im Bereich der Kernenergie stärken. Das DOE hat erklärt, dass die vorgeschlagenen Innovation Campusse Aktivitäten entlang des gesamten Kernbrennstoffkreislaufs unterstützen könnten, darunter die Brennstoffherstellung, die Anreicherung, die Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente und die Entsorgung von Abfällen. Je nach den Prioritäten der Bundesstaaten und den regionalen Kapazitäten könnten die Campusse auch den Einsatz modernster Reaktoren, die Stromerzeugung, moderne Fertigungsverfahren und die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur unterstützen.

Das DOE hat angegeben, dass die RFI dazu dient, die Bundesstaaten aufzufordern, Interessensbekundungen und Rückmeldungen zur Struktur der Innovation Campusse abzugeben, einschließlich der Prioritäten der Bundesstaaten wie Personalentwicklung, Infrastrukturinvestitionen, wirtschaftliche Diversifizierung und technologische Führungskompetenz sowie potenzielle Finanzierungsstrukturen, Risikoteilungsansätze, Anreize und Partnerschaften auf Bundesebene. Antworten auf die RFI werden bis zum 1. April 2026 erbeten.

„Das DOE hat diese RFI als einen Schritt zur Sammlung von Informationen beschrieben, der darauf abzielt, die Interessen der Bundesstaaten und die regionalen Prioritäten im Zusammenhang mit dem Kernbrennstoffkreislauf und fortschrittlicher Kernenergie zu verstehen“, sagte Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources Corp. „Wir betrachten Ankündigungen dieser Art als einen vielversprechenden Teil des umfassenderen politischen Rahmens, der die langfristigen Diskussionen über die Infrastruktur und Lieferketten im Bereich der Kernenergie prägt.“