    Spaniens Wirtschaft setzt Wachstumskurs fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Spaniens BIP wächst im Q4 um 0,8 Prozent.
    • Wachstum übertrifft Analystenprognosen von 0,6 Prozent.
    • Tourismus treibt Spaniens Wirtschaft stark an.
    MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat Ende des vergangenen Jahres das Wachstumstempo noch etwas beschleunigt. Im vierten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE nach einer ersten Schätzung am Freitag in Madrid mitteilte. Im Vorquartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,6 Prozent gewachsen. Analysten hatten für den Zeitraum Oktober bis Dezember im Schnitt ebenfalls ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet.

    Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone wächst Spanien weiter besonders stark. Angetrieben wird das Wachstum unter anderem von starken Geschäften im Tourismus. In Deutschland wird für das Schlussquartal hingegen nur ein leichtes Wachstum erwartet. Dort bremst die Schwäche der Industrie./jha/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
