    Piramal Pharma veröffentlicht Quartals- und Neunmonatszahlen 2026

    Piramal Pharma legt durchwachsene Zahlen vor: Während Umsatz und Marge im Kerngeschäft sinken, sorgen Investitionen und starkes Wachstum im Verbrauchersektor für neue Impulse.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Piramal Pharma Limited hat am 30. Januar 2026 die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.
    • Der Umsatz aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im dritten Quartal 2,14 Milliarden INR, was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die EBITDA-Marge fiel auf 11 % im dritten Quartal, was einen Rückgang von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das Unternehmen verzeichnete eine Zunahme der Ausschreibungen und Anzeichen einer Erholung im Auftragseingang seit Oktober 2025, unterstützt durch verbesserte Biopharma-Finanzierung.
    • Piramal investiert 90 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Werke in Lexington und Riverview, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen.
    • Im Bereich der Verbraucherprodukte wuchs der Umsatz um 30 % im dritten Quartal, wobei E-Commerce einen Anstieg von 50 % im Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.






