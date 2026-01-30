1 0 Kommentare Piramal Pharma veröffentlicht Quartals- und Neunmonatszahlen 2026

Piramal Pharma legt durchwachsene Zahlen vor: Während Umsatz und Marge im Kerngeschäft sinken, sorgen Investitionen und starkes Wachstum im Verbrauchersektor für neue Impulse.

Piramal Pharma Limited hat am 30. Januar 2026 die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Der Umsatz aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im dritten Quartal 2,14 Milliarden INR, was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die EBITDA-Marge fiel auf 11 % im dritten Quartal, was einen Rückgang von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das Unternehmen verzeichnete eine Zunahme der Ausschreibungen und Anzeichen einer Erholung im Auftragseingang seit Oktober 2025, unterstützt durch verbesserte Biopharma-Finanzierung.

Piramal investiert 90 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Werke in Lexington und Riverview, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen.

Im Bereich der Verbraucherprodukte wuchs der Umsatz um 30 % im dritten Quartal, wobei E-Commerce einen Anstieg von 50 % im Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.





