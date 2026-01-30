    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bitcoin bleibt unter Druck - Kurs nähert sich 80.000-Dollar-Marke

    • Bitcoin-Kurs fiel auf 81.000 Dollar, erholt sich leicht.
    • Wöchentlicher Verlust fast 7.000 Dollar, 8% Rückgang.
    • Bitcoin dominiert Markt mit 1,65 Billionen Dollar.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitagmorgen weiter nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung fiel im frühen Handel auf der Plattform Bitstamp bis auf 81.000 Dollar zurück. Davon konnte sich der Bitcoin etwas erholen, lag aber gegen 9 Uhr mit rund 82.500 Dollar immer noch rund zwei Prozent unter dem Stand vom Donnerstagabend. Damit hat er im bisherigen Wochenverlauf fast 7.000 Dollar oder fast acht Prozent eingebüßt.

    Auf diesem niedrigen Niveau notierte der Bitcoin zuletzt im November, als er nach dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober innerhalb weniger Wochen bis auf 80.000 Dollar zurückgefallen war. Von diesem Rückschlag konnte er sich allerdings schnell erholen und näherte sich Mitte Januar wieder der Marke von 100.000 Dollar. Dies war jedoch ein Strohfeuer. Seitdem geht es bergab.

    Seit Ende 2025 sank der Kurs des Bitcoin um knapp sechs Prozent, nachdem er im vergangenen Jahr um etwas mehr als sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt. Seitdem hat ihr Kurs kräftig zugelegt. So beläuft sich der Anstieg in den vergangenen zehn Jahren auf fast 22.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 220-Fache gestiegen.

    Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,65 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit 330 Milliarden Dollar und Tether mit 185 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen. Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf circa 2,8 Billionen Dollar./zb/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
