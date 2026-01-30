Bitcoin bleibt unter Druck - Kurs nähert sich 80.000-Dollar-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitagmorgen weiter nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung fiel im frühen Handel auf der Plattform Bitstamp bis auf 81.000 Dollar zurück. Davon konnte sich der Bitcoin etwas erholen, lag aber gegen 9 Uhr mit rund 82.500 Dollar immer noch rund zwei Prozent unter dem Stand vom Donnerstagabend. Damit hat er im bisherigen Wochenverlauf fast 7.000 Dollar oder fast acht Prozent eingebüßt.

Auf diesem niedrigen Niveau notierte der Bitcoin zuletzt im November, als er nach dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober innerhalb weniger Wochen bis auf 80.000 Dollar zurückgefallen war. Von diesem Rückschlag konnte er sich allerdings schnell erholen und näherte sich Mitte Januar wieder der Marke von 100.000 Dollar. Dies war jedoch ein Strohfeuer. Seitdem geht es bergab.