    Wirtschaft

    Verdi ruft bundesweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr auf

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr für Montag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.

    In den laufenden Tarifverhandlungen mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden fordert Verdi bessere Arbeitsbedingungen, darunter kürzere Arbeitszeiten und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Betroffen sind fast 100.000 Beschäftigte in 150 Verkehrsunternehmen und Busbetrieben.

    Christine Behle, stellvertretende Vorsitzende von Verdi, erklärte am Freitag, dass die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr unter hoher Belastung durch ungünstige Arbeitszeiten und Schichtarbeit stünden. Die Arbeitgeber hätten in den bisherigen Verhandlungen fast jede Verbesserung verweigert und teils sogar Verschlechterungen vorgeschlagen. Behle betonte, dass das Verhalten der Arbeitgeberseite die Daseinsvorsorge gefährde und die Teilhabe der Menschen am öffentlichen Nahverkehr bedrohe.

    In Niedersachsen sind die Beschäftigten aufgrund der Friedenspflicht nicht zum Streik aufgerufen. Bei der Hamburger Hochbahn wird sich im Laufe des Freitags entscheiden, ob ebenfalls gestreikt wird.



    Verfasst von Redaktion dts
