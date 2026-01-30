Euroboden: Sachstandsbericht zu Anleihegläubigern jetzt verfügbar
Im Insolvenzverfahren der Euroboden GmbH gibt es Neuigkeiten: Ein aktueller Sachstandsbericht liegt vor, den Anleihegläubiger unter bestimmten Voraussetzungen einsehen können.
- Die Euroboden GmbH hat einen aktuellen Sachstandsbericht im Insolvenzverfahren bereitgestellt.
- One Square Advisory Services S.à.r.l. fungiert als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger.
- Anleihegläubiger können den Bericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern.
- Der Nachweis muss durch einen aktuellen (Online-)Depotauszug erfolgen, der nicht älter als 10 Tage ist.
- Der Bericht kann Insiderinformationen enthalten, deren Offenlegung reglementiert ist.
- Das Insolvenzverfahren ist nicht öffentlich, und eine Weitergabe des Berichts ist nicht gestattet.
