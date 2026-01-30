    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSilver One Resources AktievorwärtsNachrichten zu Silver One Resources
    Silver One gibt den Abschluss der ersten Tranche in Höhe von 31 Mio. $ bekannt

    NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

     

    Vancouver, BC – 29. Januar 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 – „Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilungen vom 13. Januar 2026 und 14. Januar 2026). Das Unternehmen hat 53.583.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,58 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 31.078.140 $ entspricht (das „Angebot“). Das Unternehmen geht davon aus, dass die letzte Tranche in Höhe von 922.200 $ in Kürze abgeschlossen wird.

     

    Das Management ist sehr erfreut über die positive Resonanz auf das Angebot. Eric Sprott hat rund 10 Mio. $ der 32 Mio. $ Platzierung gezeichnet und hält nun rund 16,0 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien. Wir begrüßen auch andere neue Institutionen im Aktionärsregister. Dies ist ein starker Beweis für die Wertschätzung unseres Unternehmens und seiner auf Silber fokussierten Projekte.

     

    Das Unternehmen plant, die Explorationsbohrungen in allen unseren Projekten aggressiv voranzutreiben, insbesondere im Hinblick auf das Potenzial einer möglichen Erweiterung der Mineralisierung im Randbereich der beiden Tagebaue in Candelaria. Wir werden unsere Bohrungen, Probenahmen und metallurgischen Untersuchungen auf den Halden fortsetzen, um unsere bevorstehende Vor-Machbarkeitsstudie vorzubereiten“, erklärte der Chief Executive Officer des Unternehmens, Greg Crowe.

     

    Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie („Aktie“) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Aktienkaufwarrant ein „Warrant“), wobei jeder ganze Warrant den Inhaber berechtigt, eine (1) zusätzliche Stammaktie („Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,80 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

     

    Die im Rahmen des Angebots an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist, da die Einheiten gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935, Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption, geänderten Fassung, an Käufer mit Wohnsitz in Kanada (mit Ausnahme der Provinz Québec) angeboten wurden. Im Rahmen des Angebots zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in Höhe von 1.779.464 $ in bar. Es wurden keine Finder-Warrants ausgegeben.

