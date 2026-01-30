Am Montag Warnstreik im Bremer Nahverkehr

BREMEN (dpa-AFX) - Bus- und Straßenbahnkunden in Bremen müssen sich am kommenden Montag auf Ausfälle einrichten. Die Gewerkschaft Verdi ruft bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) zum Warnstreik auf, wie die Gewerkschaft mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass der Verkehr dann zum Erliegen komme.

Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft im Tarifkonflikt um den kommunalen Nahverkehr den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Aktion ist Teil bundesweiter Arbeitsniederlegungen in mehreren Bundesländern. Niedersachsen ist nach Angaben von Verdi zunächst nicht betroffen. Für die etwa 5.000 Beschäftigten in Niedersachsen gelte noch die Friedenspflicht.