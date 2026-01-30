    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewmont Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Newmont Corporation

    Newmont Corporation Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 30.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Newmont Corporation Aktie bisher Verluste von -5,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newmont Corporation Aktie.

    Foto: Newmont Corporation

    Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

    Newmont Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.01.2026

    Die Newmont Corporation Aktie notiert aktuell bei 99,86 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,91 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,27  entspricht. Der Kursrückgang der Newmont Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,91 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Newmont Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +55,70 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Newmont Corporation Aktie damit um -3,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,26 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

    Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,63 %
    1 Monat +25,26 %
    3 Monate +55,70 %
    1 Jahr +165,99 %

    Informationen zur Newmont Corporation Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,03 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Newmont Corporation

    Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,14 %.

    Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newmont Corporation

    -8,55 %
    -7,39 %
    +19,50 %
    +48,65 %
    +155,68 %
    +108,57 %
    +104,28 %
    +455,80 %
    +244,02 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823



