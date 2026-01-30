Commerzbank-Bonus-Zertifikat mit 24%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

Da das Schlussquartal 2025 der Commerzbank stark ausgefallen sein dürfte und der Ausblick für den Zinsüberschuss für das die Jahr 2026 angehoben werden könnte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 37 auf 38 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die nun eine Investition in die noch immer als „leicht unterbewertet“ eingeschätzte Commerzbank-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Commerzbank-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Commerzbank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 24 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 42 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000HM1JDL6), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 42 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 24 Euro. Beim Commerzbank-Aktienkurs von 35,14 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 33,86 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 33,86 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 24,04 Prozent (gleich 21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,70 Prozent auf 24 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Commerzbank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 24 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt, wobei der maximale Rückzahlungsbetrag auch in diesem Fall auf den Cap bei 42 Euro limitiert sein wird. Wird der Schlusskurs unterhalb von 33,86 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.