Brutaler Sell-off fegt durch Tech: Software kollabiert, Quantum-Aktien crashen

Der Technologiesektor geriet am Donnerstag heftig unter Druck, nachdem der Markt die jüngsten Zahlen von Microsoft deutlich negativer auslegte als erwartet. Zwar übertraf der Konzern Umsatz und Gewinn, doch die Wachstumsrate von Azure lag mit 39 Prozent unter der Konsensschätzung von 39,4 Prozent. Zudem fiel die Prognose für das Segment "More Personal Computing" schwächer aus, und auch die implizite operative Marge enttäuschte. Die Aktie brach um rund 10 Prozent ein – der größte Tagesverlust seit März 2020 – und löschte über 350 Milliarden US-Dollar an Marktwert aus.

Der Einbruch zog sofort weite Kreise. ServiceNow rutschte trotz solider Zahlen ebenfalls zweistellig ab. Händler reagierten sensibel auf steigende Investitionsausgaben und interpretierten selbst gute Ergebnisse als unzureichend, da die KI-Strategien der Unternehmen hohe Kosten verursachen, ohne kurzfristig mehr Wachstum zu liefern. Die Nervosität nahm zu, als Microsofts Finanzchefin Amy Hood einräumte, dass Azure stärker hätte wachsen können: "Hätte ich die GPUs, die gerade im ersten und zweiten Quartal online gegangen sind, vollständig Azure zugewiesen, hätte der KPI über 40 gelegen." Zugleich zweifelte UBS daran, ob Microsofts KI-Produkte schon den erhofften Schub bringen, da "das Umsatzwachstum von M365 aufgrund von Copilot nicht" anzieht.