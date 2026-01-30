    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsofts 350-Mrd.-Erdrutsch

    Brutaler Sell-off fegt durch Tech: Software kollabiert, Quantum-Aktien crashen

    Microsofts größter Tagesverlust seit 2020 hat den gesamten Technologiesektor unter Druck gesetzt. Softwarewerte rauschen ab, während Quantum-Aktien ohne eigene Nachrichten brutal abverkauft werden. Anleger flüchten.

    Microsofts 350-Mrd.-Erdrutsch - Brutaler Sell-off fegt durch Tech: Software kollabiert, Quantum-Aktien crashen
    Foto: John Angelillo - picture alliance / newscom

    Der Technologiesektor geriet am Donnerstag heftig unter Druck, nachdem der Markt die jüngsten Zahlen von Microsoft deutlich negativer auslegte als erwartet. Zwar übertraf der Konzern Umsatz und Gewinn, doch die Wachstumsrate von Azure lag mit 39 Prozent unter der Konsensschätzung von 39,4 Prozent. Zudem fiel die Prognose für das Segment "More Personal Computing" schwächer aus, und auch die implizite operative Marge enttäuschte. Die Aktie brach um rund 10 Prozent ein – der größte Tagesverlust seit März 2020 – und löschte über 350 Milliarden US-Dollar an Marktwert aus.

    Der Einbruch zog sofort weite Kreise. ServiceNow rutschte trotz solider Zahlen ebenfalls zweistellig ab. Händler reagierten sensibel auf steigende Investitionsausgaben und interpretierten selbst gute Ergebnisse als unzureichend, da die KI-Strategien der Unternehmen hohe Kosten verursachen, ohne kurzfristig mehr Wachstum zu liefern. Die Nervosität nahm zu, als Microsofts Finanzchefin Amy Hood einräumte, dass Azure stärker hätte wachsen können: "Hätte ich die GPUs, die gerade im ersten und zweiten Quartal online gegangen sind, vollständig Azure zugewiesen, hätte der KPI über 40 gelegen." Zugleich zweifelte UBS daran, ob Microsofts KI-Produkte schon den erhofften Schub bringen, da "das Umsatzwachstum von M365 aufgrund von Copilot nicht" anzieht.

    Die Kombination aus enttäuschten Erwartungen, hoher Bewertung und wachsender Nervosität über KI-Kosten führte zu einem breiten Abverkauf im gesamten Softwaresektor. Atlassian, Workday, Salesforce, Intuit und Datadog verloren jeweils zwischen sechs und elf Prozent. Der iShares Expanded Tech-Software-ETF verzeichnete seinen schwächsten Tag seit April 2025. Marktbeobachter erinnerten daran, dass die S&P-Softwarebranche zuletzt im Jahr 2000 so stark gefallen war, während der Gesamtmarkt stabil blieb.

    In diesem Umfeld gerieten auch spekulativere Technologietitel stark unter Druck. Besonders hart traf es Quantum-Computing-Aktien wie IonQ, Rigetti, D-Wave, Arqit und Quantum Computing Inc. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
