Börsenstart Europa - 30.01. - FTSE Athex 20 stark +2,10 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.432,75 PKT und fällt um -0,06 %. Top-Werte: Nordex +5,19 %, AUTO1 Group +5,08 %, Fraport +2,81 % Flop-Werte: Aurubis -4,81 %, RENK Group -1,76 %, Lanxess -1,64 %

Der DAX bewegt sich bei 24.519,57 PKT und steigt um +0,17 %. Top-Werte: Commerzbank +1,73 %, Deutsche Boerse +1,23 %, Symrise +0,91 % Flop-Werte: Qiagen -1,53 %, GEA Group -0,90 %, Siemens Energy -0,89 %

Der TecDAX steht aktuell (10:00:53) bei 3.607,32 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Nordex +5,19 %, Jenoptik +3,67 %, Bechtle +1,96 %

Flop-Werte: Qiagen -1,53 %, Carl Zeiss Meditec -1,16 %, United Internet -1,13 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.928,35 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: SAFRAN +1,45 %, Deutsche Boerse +1,23 %, UniCredit +1,17 %

Flop-Werte: DANONE -2,05 %, ASML Holding -1,45 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,15 %

Der ATX steht aktuell (10:00:51) bei 5.606,95 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: STRABAG +1,26 %, PORR +1,15 %, BAWAG Group +0,50 %

Flop-Werte: Lenzing -1,71 %, OMV -1,64 %, EVN -1,31 %

Der SMI bewegt sich bei 13.177,78 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,77 %, Logitech International +0,53 %, Nestle +0,47 %

Flop-Werte: Givaudan -3,04 %, Lonza Group -1,65 %, Roche Holding -1,50 %

Der CAC 40 steht bei 8.103,90 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: Capgemini +2,42 %, SAFRAN +1,45 %, Thales +1,38 %

Flop-Werte: Carrefour -2,29 %, DANONE -2,05 %, ArcelorMittal -1,92 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:24) bei 3.030,47 PKT und fällt um -0,73 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,25 %, Nordea Bank Abp +1,14 %, Getinge (B) +0,94 %

Flop-Werte: SKF (B) -6,49 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -3,61 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,59 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.830,00 PKT und gewinnt bisher +2,10 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,44 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,37 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,35 %

Flop-Werte: Viohalco -1,72 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,98 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,97 %