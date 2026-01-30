Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 30.01. - FTSE Athex 20 stark +2,10 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.519,57 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Commerzbank +1,73 %, Deutsche Boerse +1,23 %, Symrise +0,91 %
Flop-Werte: Qiagen -1,53 %, GEA Group -0,90 %, Siemens Energy -0,89 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.432,75 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Nordex +5,19 %, AUTO1 Group +5,08 %, Fraport +2,81 %
Flop-Werte: Aurubis -4,81 %, RENK Group -1,76 %, Lanxess -1,64 %
Der TecDAX steht aktuell (10:00:53) bei 3.607,32 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Nordex +5,19 %, Jenoptik +3,67 %, Bechtle +1,96 %
Flop-Werte: Qiagen -1,53 %, Carl Zeiss Meditec -1,16 %, United Internet -1,13 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.928,35 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: SAFRAN +1,45 %, Deutsche Boerse +1,23 %, UniCredit +1,17 %
Flop-Werte: DANONE -2,05 %, ASML Holding -1,45 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,15 %
Der ATX steht aktuell (10:00:51) bei 5.606,95 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: STRABAG +1,26 %, PORR +1,15 %, BAWAG Group +0,50 %
Flop-Werte: Lenzing -1,71 %, OMV -1,64 %, EVN -1,31 %
Der SMI bewegt sich bei 13.177,78 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,77 %, Logitech International +0,53 %, Nestle +0,47 %
Flop-Werte: Givaudan -3,04 %, Lonza Group -1,65 %, Roche Holding -1,50 %
Der CAC 40 steht bei 8.103,90 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: Capgemini +2,42 %, SAFRAN +1,45 %, Thales +1,38 %
Flop-Werte: Carrefour -2,29 %, DANONE -2,05 %, ArcelorMittal -1,92 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:24) bei 3.030,47 PKT und fällt um -0,73 %.
Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,25 %, Nordea Bank Abp +1,14 %, Getinge (B) +0,94 %
Flop-Werte: SKF (B) -6,49 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -3,61 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,59 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.830,00 PKT und gewinnt bisher +2,10 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,44 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,37 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,35 %
Flop-Werte: Viohalco -1,72 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,98 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,97 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.