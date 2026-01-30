High Tide meldet Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2025 und verzeichnet einen Rekordumsatz und bereinigtes EBITDA

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr erneut einen positiven freien Cashflow, erzielte ein starkes flächenbereinigtes Umsatzwachstum und festigte seine Präsenz auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis

- Der Cabana Club zählt in Kanada nun mehr als 2,5 Millionen Mitglieder, ein Plus von 45 % gegenüber dem Vorjahr und verzeichnet damit das schnellste Wachstumstempo seit vier Quartalen

- Die ELITE-Mitgliederzahl liegt in Kanada nun bei mehr als 151.000 und wächst damit erneut mit der höchsten Rate seit Gründung

- Im Geschäftsjahr 2025 stieg der flächenbereinigte Umsatz um 4,1 %, im vierten Geschäftsquartal um 5,5 % im Jahresvergleich

- Das Unternehmen eröffnete im Kalenderjahr 2025 27 neue Canna Cabana-Filialen auf organische Weise und erreichte damit das obere Ende seines erklärten Ziels; mit aktuell 218 Standorten ist High Tide nach wie vor der größte Cannabis-Einzelhändler in Kanada

- Das Unternehmen schloss die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Remexian Pharma GmbH ab und etabliert sich damit als bedeutendes Import- und Vertriebsunternehmen von medizinischem Cannabis in Deutschland; damit hat es sein zuvor kommuniziertes Ziel erreicht, in den größten und schnell wachsenden Markt Europas einzutreten

- High Tide ist nach wie vor das umsatzstärkste Cannabisunternehmen, das sein Ergebnis in kanadischen Dollar ausweist,[1] und hält weiterhin einen führenden Anteil von 12 % am Cannabis-Einzelhandelsmarkt in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen vertreten ist[2]

CALGARY, AB, 29. Januar 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (“High Tide” oder das “Company”) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen, hat seine geprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr zum 31. Oktober 2025 vorgelegt. Die wichtigsten Ergebnisse sind in dieser Pressemitteilung enthalten. Die vollständigen geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse für die am 31. Oktober 2025 und 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahre (die „Jahresabschlüsse“) und die entsprechenden Lageberichte (Management‘s Discussion and Analysis) können auf der Website von High Tide unter www.hightideinc.com sowie auf den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingesehen werden.

„Es ist mir eine Freude, ein weiteres Rekordquartal und einen starken Abschluss des Geschäftsjahres 2025 bekannt geben zu können, in dem High Tide seine wichtigsten strategischen und finanziellen Ziele erfolgreich umgesetzt hat. Wir haben unser Ziel erreicht, für das gesamte Geschäftsjahr einen positiven freien Cashflow zu erzielen, wofür ein Rekordquartalsumsatz von 164 Millionen $, eine Umsatz-Run-Rate von über 650 Millionen $ und unser bisher höchstes bereinigtes EBITDA ausschlaggebend waren.“

„2025 war auch aus operativer Sicht ein Meilenstein, zumal wir im Kalenderjahr 27 neue Canna Cabana-Standorte auf organische Weise eröffnet und damit das obere Ende unseres zuvor erklärten Ziels erreicht haben. Mit dieser Expansion konnte High Tide seine Position als größter Cannabis-Einzelhändler in Kanada mit 218 Standorten im ganzen Land weiter festigen. Im Geschäftsjahr 2025 hat sich die Einzelhandelsleistung weiter verbessert, wobei die EBITDA-Margen im stationären Einzelhandel im vierten Quartal einen Rekordwert von 9,4 % erreichten, was unser Vertrauen in das Erreichen einer langfristigen Marge von 12 % verstärkt. Diese Leistung wurde durch die anhaltende Stärke unserer eigenen Treueprogramme untermauert: Wir sehen Cabana Club und ELITE weiterhin als unser Kronjuwel und werden von der ganzen Branche beneidet, denn sie können ihre Position als weltweit größte und robusteste Einzelhandels-Cannabis-Treueprogramme behaupten.“

„Im September haben wir die Übernahme der Remexian Pharma GmbH abgeschlossen und damit unser zuvor erklärtes Ziel erreicht, in Europas größten und wachstumsstarken Markt für medizinisches Cannabis einzutreten. Obwohl Remexian aufgrund von Lieferkettenstörungen in Portugal, die bereits vor Abschluss der Transaktion auftraten, einen vorübergehenden operativen Rückgang verzeichnete, nähern wir uns nun mit einer stetigen Rückkehr der Dynamik dem Ende dieser Störung. So war der Dezember für Remexian der zweitbeste Monat aller Zeiten in Bezug auf die Tonnage. Auch im Zuge des weiteren Ausbaus unseres Geschäfts in Deutschland in das Geschäftsjahr 2026 hinein bleibt Remexian eine gut etablierte und anerkannte Plattform in Deutschland. Gleichzeitig führen wir vielversprechende Gespräche mit potenziellen Partnern im Vereinigten Königreich hinsichtlich des Vertriebs von medizinischen Cannabisprodukten, um so die internationale Präsenz von Remexian auszubauen.“

„Zugleich prüfen wir im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Marke Canna Cabana durch Lizenzvereinbarungen weiterhin Interessensbekundungen großer US-Betreiber in der Absicht, den größtmöglichen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Darüber hinaus führen wir nach der jüngsten Präsidialverordnung der Trump-Regierung Gespräche mit potenziellen Partnern, um Möglichkeiten für unsere Marken NuLeaf Naturals und FAB CBD im Rahmen der kürzlich angekündigten Medicare-Pilotprojekte zu sondieren.“

„Wir sind davon überzeugt, dass High Tide angesichts eines bereinigten EBITDA auf Rekordniveau, der anhaltenden Erwirtschaftung von freiem Cashflow, der Vorteile des operativen Hebeleffekts und einer diversifizierten Präsenz in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa gut aufgestellt ist, um auf den Impulsen des Jahres 2025 aufzubauen und 2026 und darüber hinaus ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.“

— Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide

Geschäftsjahr und viertes Geschäftsquartal 2025 – finanzielle Highlights

- Der Umsatz erreichte in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 einen Rekordwert von 164,0 Millionen $, gegenüber 138,3 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres – eine Steigerung von 19 % gegenüber dem Vorjahr und die schnellste Wachstumsrate seit neun Quartalen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 um 10 % gegenüber dem Vorquartal, was die höchste Wachstumsrate in drei Jahren darstellt. Das Unternehmen hält fest, dass der Umsatz seines Kerngeschäfts, des stationären Einzelhandels, gegenüber dem Vorjahr um 15 % bzw. gegenüber dem Vorquartal um 3 % gestiegen ist.

- Der Bruttogewinn erreichte in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 einen Rekordwert von 42,5 Millionen $ – eine Steigerung von 19 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 6 % gegenüber dem Vorquartal.

- Die Bruttogewinnmarge lag in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 bei 26 % und war damit unverändert gegenüber dem Vorjahr bzw. vergleichbar mit 27 % im Vorquartal. Die Margen im Kerngeschäft des Unternehmens, dem stationären Einzelhandel, der 92 % des Umsatzes generierte, stiegen zum vierten Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal. Die konsolidierte Bruttomarge im vierten Quartal 2025 wurde durch die Aufnahme des Vertriebs von medizinischem Cannabis beeinflusst, insbesondere durch ältere Biomasse in Portugal, die aufgrund ihrer begrenzten Haltbarkeitsdauer zu niedrigeren Preisen als üblich verkauft wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich diese Verzögerung in Portugal bald dem Ende neigt.

- Das bereinigte EBITDA erreichte in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 einen Rekordwert von 12,4 Millionen $. Dies war das 22. Quartal in Folge mit einem positiven Ergebnis und entspricht einer Steigerung von 51 % gegenüber dem Vorjahr – die höchste Rate seit sechs Quartalen – bzw. von 17 % gegenüber dem Vorquartal.

- Das Unternehmen erzielte im vierten Geschäftsquartal einen freien Cashflow von 1,3 Millionen $. Vor allem aufgrund einer Investition von 2,3 Millionen $ in das Working Capital während des Quartals ging der freie Cashflow im Vergleich zum Vorjahr um 78 % und im Vergleich zum Vorquartal um 83 % zurück. Im Laufe des Geschäftsjahres 2025 hat das Unternehmen einen freien Cashflow von 12,0 Millionen $ erzielt und damit sein erklärtes Ziel erreicht, im Jahr erneut einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften. Zugleich konnte es seine Präsenz um zwei Dutzend Filialen erweitern und in den deutschen Markt für medizinisches Cannabis eintreten.

- Die Gemein- und Verwaltungskosten machten in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 4,3 % des Umsatzes aus, verglichen mit 4,2 % im Vorjahr bzw. 4,4 % im Vorquartal.

- Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen machten in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 11,5 % des Umsatzes aus – eine Verbesserung von 12,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bzw. 12,2 % gegenüber dem Vorquartal und der niedrigste Stand seit neun Quartalen.

- Im vierten Geschäftsquartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 46,7 Millionen $, verglichen mit einem Nettoverlust von 4,8 Millionen $ im Vorjahr und einem Nettogewinn von 0,8 Millionen $ im Vorquartal. Die Quartalsergebnisse wurden durch zwei einmalige Posten beeinflusst. Bereinigt um eine nicht zahlungswirksame Wertminderung sowie Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten hätten die Nettoeinnahmen für das vierte Geschäftsquartal 2025 1,4 Millionen $ oder 0,02 $ je vollständig verwässerte Aktie betragen.

- Die Einnahmen aus der Plattform Cabanalytics Business Data and Insights, Werbeeinnahmen und sonstige Einnahmen, einschließlich Managementgebühren, Zinserträge und Mieteinnahmen, beliefen sich für die drei Monate zum 31. Oktober 2025 auf einen Rekordwert von 13,1 Millionen $ gegenüber 10,9 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres – eine Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 9 % gegenüber dem Vorquartal.

- Die Barmittel und die Barmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Oktober 2025 auf insgesamt 47,9 Millionen $ – im Vergleich zu 47,3 Millionen $ im Vorjahr und 63,8 Millionen $ im Vorquartal. Es ist zu beachten, dass das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal 12,3 Millionen $ in bar für eine Mehrheitsbeteiligung an Remexian bezahlt hat.

Viertes Geschäftsquartal 2025 – Highlights im Einzelhandel:

- Canna Cabana ist mit 218 Läden in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario nach wie vor die größte Cannabis-Einzelhandelskette des Landes.

- Die Mitgliederzahl des Cabana Club in Kanada hat die Marke von 2,5 Millionen überschritten, was einem Plus von 45 % gegenüber dem Vorjahr – die höchste Wachstumsrate seit vier Quartalen - bzw. von 16 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das Unternehmen hat außerdem die Marke von 151.000 ELITE-Mitgliedern in Kanada überschritten – eine Steigerung von 107 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 31 % gegenüber dem Vorquartal – und somit erneut einen neuen Rekord bei der Gewinnung von ELITE-Mitgliedern aufgestellt.

- Die Mitgliederzahl des Cabana Club auf internationaler Ebene (einschließlich Kanada) hat die Marke von 6,56 Millionen überschritten – eine Steigerung von 23 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 7 % gegenüber dem Vorquartal. Dieser Wert beinhaltet 160.400 ELITE-Mitglieder, was einem Wachstum von 111 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 30 % gegenüber dem Vorquartal entspricht

- Ein durchschnittlicher Canna Cabana-Laden generierte 2,2-mal so viel Umsatz wie andere Anbieter. [3]

- Die flächenbereinigten Umsätze stiegen im Geschäftsjahr 2025 um 4,1 % bzw.im vierten Geschäftsquartal um 5,5 % gegenüber dem Vorjahr. Seit der Einführung seines Discount-Club-Modells im Oktober 2021 stieg der flächenbereinigte Umsatz bei Canna Cabana um 151 %, während der durchschnittliche Anbieter einen Rückgang von 14 % verzeichnete. [4]

- Canna Cabana erreichte einen Marktanteil von 12 %, gegenüber 11 % im Vorjahr.[5]

- Canna Cabana verzeichnete in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 eine Schwundrate von 0,5 %.

- Ausgenommen von Filialen, die seit weniger als sechs Monaten offen sind, belief sich der annualisierte Einzelhandelsumsatz pro Quadratfuß im vierten Geschäftsquartal 2025 im gesamten Canna Cabana-Ladennetz auf 1.775 $, was den Werten des Vorjahrs und des Vorquartals entspricht. Dieser Wert liegt über den Werten vieler internationaler Einzelhändler.

Viertes Geschäftsquartal 2025 – Betriebliche Highlights (1. August 2025 – 31. Oktober 2025):

- Das Unternehmen eröffnete acht neue Canna Cabana-Standorte in Alberta, Saskatchewan und Ontario – Fort McMurray, Saskatoon, Lasalle, Burlington, London, Etobicoke, Hamilton und North York –, womit die Gesamtzahl der Canna Cabana-Läden auf 211 Filialen in ganz Kanada stieg.

- Das Unternehmen gab die Übernahme einer 51%igen Beteiligung an der Remexian Pharma GmbH zu einem Kaufpreis von 26,4 Millionen € (vorbehaltlich Anpassungen) bekannt, was dem 3,64-fachen annualisierten bereinigten EBITDA für die sechs Monate zum 31. März 2025 entspricht, und schloss diese anschließend ab, wodurch das Unternehmen den schnell wachsenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis betreten konnte. Das Unternehmen hat eine fünfjährige Option, die restliche Kapitalbeteiligung von 49 % an Remexian jederzeit 24 Monate nach dem Abschlussdatum zu erwerben.

Nachfolgende Ereignisse (1. November 2025 bis heute):

- Das Unternehmen eröffnete sieben neue Canna Cabana-Standorte in Alberta, Saskatchewan und Ontario – Scarborough, Kitchener, Nepean, London, Brampton und zwei Filialen in Calgary –, womit die Gesamtzahl der Canna Cabana-Läden auf 218 Filialen in ganz Kanada stieg.

- Das Unternehmen begrüßte die Entscheidung der Alberta Gaming and Liquor Commission, die Bestimmungen für Werbe- und Marketingbeziehungen zwischen lizenzierten Einzelhändlern und lizenzierten Produzenten zu lockern.

- Das Unternehmen hat damit begonnen, Möglichkeiten für seine CBD-Marken NuLeaf Naturals und FAB CBD in den USA zu sondieren, um an den kürzlich angekündigten Initiativen der US-Bundesregierung teilzunehmen und von diesen zu profitieren. Diese sehen eine geplante Einführung eines Medicare-Pilotprogramms vor, das berechtigten Senioren den kostenlosen Bezug von CBD-Produkten im Wert von bis zu 500 US$ pro Jahr ermöglichen würde. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Entwicklungen eine bedeutende Wachstumschance für seine CBD-Plattformen in den USA darstellen könnten, und bewertet derzeit strategische Initiativen, die auf die neuen Rahmenbedingungen des Bundes abgestimmt sind.

- Das Unternehmen trat der National Medical Cannabis Policy Coalition in den Vereinigten Staaten bei, um relevante Gesetzes- und Regulierungsreformen auf Bundes- und Bundesstaatsebene besser mitgestalten zu können.

UPDATE ZU WHITE-LABEL-CANNABISMARKEN

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Geschäftsjahr 2025 32 Cannabis-Bestandseinheiten (SKUs) über seine beiden Vorzeigemarken Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. vertrieben hat.

SKUs von Queen of Bud und Cabana Cannabis Co., die im Geschäftsjahr 2025 in Canna Cabana-Filialen verfügbar waren

Marke Produkt SKUs Umsätze der letzten 12 Monate Queen of Bud Cannabis 17 $ 3.281.384,00 Zubehör 26 $ 609.379,00 Cabana Cannabis Co. Cannabis 15 $ 2.504.461,00 Zubehör 35 $ 843.239,00 Total 93 $ 7.238.463,00

Ausgewählte Finanzdaten für das vierte Quartal zum 31. Oktober 2025:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 31. Oktober Jahr zum 31. Oktober 2025 2024 Verän-derung 2025 2024 Veränderung $ $ ∆ $ $ ∆ Freier Cashflow (i) 1.323 5.908 (78) % 12.002 21.991 (45) % Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeit 4.278 9.652 (56) % 23.866 35.546 (33) % Umsatz 164.031 138.295 19 % 593.986 522.306 14 % Bruttogewinn 42.528 35.755 19 % 153.530 142.502 8 % Bruttogewinnmarge (ii) 26 % 26 % — % 26 % 27 % (1) % Gesamtkosten (61.714) (38.586) 60 % (167.978) (137.499) 22 % Gesamtkosten ohne nicht zahlungswirksame Aufwendungen(iii) (30.979) (27.510) 13 % (116.187) (104.167) 11 % Gesamtkosten ohne nicht zahlungswirksame Aufwendungen in % des Umsatzes(iv) 19 % 20 % (1) % 20 % 20 % — % Einnahmen (Verlust) aus Betriebstätigkeit (19.186) (2.831) 578 % (14.448) 5.003 (389) % Bereinigtes EBITDA(v) 12.414 8.245 51 % 38.208 38.335 — % Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes(vi) 8 % 6 % 2 % 6 % 7 % (1) % Nettoeinnahmen (-verlust) (46.711) (4.802) 873 % (51.404) (3.811) (1249) % Bereinigte Nettoeinnahmen vor Wertminderung und Zeitwertänderung von derivativen Verbindlichkeiten(vii) 1.442 186 675 % (3.623) (29) — % Bereinigte unverwässerte und verwässerte Einnahmen (Verlust) je Aktie (viii) 0,02 — — % (0,04) — — %

(i) Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, die auf der Grundlage der im Abschnitt „Ausgewählte Finanzkennzahlen und operative Leistung“ genannten Berechnung ermittelt wird.

(ii) Bruttogewinnmarge – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Die Bruttogewinnmarge wird berechnet als Bruttogewinn geteilt durch den Umsatz.

(iii) Gesamtkosten ohne nicht zahlungswirksame Aufwendungen – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Diese Kennzahl wird als Gesamtkosten ohne Wertminderungen, Abschreibungen und aktienbasierte Vergütungen berechnet.

(iv) Gesamtkosten ohne nicht zahlungswirksame Aufwendungen in % des Umsatzes – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Diese Kennzahl wird berechnet als Gesamtkosten ohne Wertminderungen, Abschreibungen und aktienbasierte Vergütungen geteilt durch den Umsatz.

(v) Bereinigtes EBITDA – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn (-verlust) ist im Abschnitt „Ausgewählte Finanzkennzahlen und operative Leistung“ zu finden.

(vi) Bereinigtes EBITDA als Prozentsatz des Umsatzes – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Diese Kennzahl wird berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz.

(vii) Die bereinigten Nettoeinnahmen vor Wertminderung und Zeitwertänderung von derivativen Verbindlichkeiten sind eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, die durch Abzug der Wertminderung und Zeitwertänderung von derivativen Verbindlichkeiten von den Nettoeinnahmen berechnet wird.

(viii) Die bereinigten unverwässerten und verwässerten Einnahmen je Aktie sind eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl und werden berechnet als bereinigte Nettoeinnahmen vor der Wertminderung und Zeitwertänderung von derivativen Verbindlichkeiten geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien.

Die Überleitungspositionen zwischen Nettogewinn, EBITDA und bereinigtem EBITDA sind wie folgt:

2025 2024 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Nettoeinnahmen (-verlust) (46.711) 832 (2.836) (2.689) (4.802) 825 171 (5) Rückerstattung (Aufwand) Ertrag-/latente Steuern (178) 69 46 38 (153) 671 (878) (233) Wertzuwachs und Zinsen 1.213 1.795 1.950 2.101 2.308 1.681 1.712 1.743 Abschreibung und Amortisation 6.503 6.080 5.880 5.847 5.362 5.678 7.505 6.848 EBITDA(i) (39.173) 8.776 5.040 5.297 2.715 8.855 8.510 8.353 Zeitwert des Bestands 865 - - - - - - - Wechselkursverlust (-gewinn) 333 120 114 (13) 5 19 (5) 5 Transaktions- und Übernahmekosten 2.682 881 1.616 630 773 12 1.314 515 Sonstiger Verlust (Gewinn) (41) (1) 42 - (874) 6 337 77 Wertminderungsverlust 23.564 - - - 4.964 - - - Aktienbasierte Vergütung 668 824 1.250 1.175 750 881 549 795 Verlust (Gewinn) aus der Neubewertung von Schuldverschreibungen - - - - - (240) 755 Verlust (Gewinn) aus der Zeitwertänderung von derivativen Verbindlichkeiten 23.516 43 - - (88) (159) (110) (300) Verlust (Gewinn) aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten - - - - - - (314) 235 Bereinigtes EBITDA(i) 12.414 10.643 8.062 7.089 8.245 9.614 10.041 10.435

(i) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen.

2025 2024 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Cashflow aus Betriebstätigkeit 6.599 8.231 4.686 4.644 6.179 8.928 8.032 9.363 Veränderung des nicht zahlungswirksamen Working Capital (2.321) 2.419 3.569 (3.961) 3.473 (2.715) 4.777 (2.490) Nettoliquidität aus Betriebstätigkeit 4.278 10.650 8.255 683 9.652 6.213 12.809 6.873 Laufender Investitionsaufwand(i) (345) (460) (692) (361) (533) (279) (528) (511) Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten (2.610) (2.508) (2.667) (2.222) (3.211) (2.842) (2.898) (2.754) Freier Cashflow (ii) 1.323 7.682 4.896 (1.900) 5.908 3.092 9.383 3.608

(i) Der laufende Investitionsaufwand ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl

(ii) Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl

(iii) Für die drei Monate zum 31. Oktober 2025 wurden die für Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen gezahlten Zinsen (986 $) gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen des Unternehmens als Bestandteil des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit im konsolidierten Jahresabschluss ausgewiesen. Die drei Monate bis zum 31. Oktober 2024 enthalten die für Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen gezahlten Zinsen (938 $) im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Die Zeiträume vor dem ersten Quartal 2025 wurden nicht angepasst, da die Beträge nicht wesentlich sind.

AUSBLICK

Stationärer Einzelhandel

Die 100%ige Tochtergesellschaft von High Tide, Canna Cabana, ist mit zurzeit 218 Standorten die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada. Nach der Eröffnung von 27 neuen Läden im Kalenderjahr hat das Unternehmen erfolgreich das obere Ende seines zuvor erklärten Ziels von 20 bis 30 neuen Standorten im Kalenderjahr 2025 erreicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass es durch die Eröffnung von weiteren 20 bis 30 Filialen im Kalenderjahr 2026 seinem langfristigen Ziel von über 350 Standorten im ganzen Land näherkommen wird, vor allem durch organisches Wachstum; zugleich sollen aber auch ergänzende M&A-Gelegenheiten unterschiedlicher Größe bewertet werden.

Das Unternehmen baut sein White-Label-Cannabis-Produktportfolio im Rahmen seiner Vorzeigemarken Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. weiter aus, wobei zum Ende des Geschäftsjahres 2025 32 Cannabis-SKUs im gesamten Canna Cabana-Ladennetz erhältlich waren. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an spannenden neuen Angeboten, um sein White-Label-Produktangebot zu erweitern. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass seine White-Label-Cannabis-SKUs derzeit nur 1 % des gesamten Cannabisumsatzes im stationären Einzelhandel ausmachen. Das Unternehmen rechnet langfristig mit einem deutlichen Wachstum seines White-Label-Produktportfolios im Cannabisbereich und geht davon aus, dass der Umsatzanteil seiner margenstärkeren White-Label-Marken langfristig auf 20 % steigen wird.

Cabana Club & ELITE

Die Treueprogramme des Unternehmens, Cabana Club und ELITE, die nach wie vor die weltweit größten Cannabis-Treueprogramme sind, expandieren weiterhin rasant in ganz Kanada. Die Mitgliedzahl des Cabana Club hat in Kanada mittlerweile 2,50 Millionen übertroffen – eine Steigerung von 45 % im vergangenen Jahr. Langfristig rechnet das Unternehmen mit über 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada. Weltweit zählt das Unternehmen nun mehr als 6,56 Millionen Cabana Club-Mitglieder. ELITE, die kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufe, bricht weiterhin Quartals- und Jahreswachstumsrekorde und hat nun über 151.000 Mitglieder in Kanada und 160.400 weltweit, wobei täglich weitere Mitglieder hinzukommen. ELITE-Mitglieder kaufen tendenziell häufiger und in größeren Mengen ein als Basis-Mitglieder.

Vereinigte Staaten

Im Einklang mit seiner früheren Bekanntgabe hat das Unternehmen verschiedene Alternativen für seinen E-Commerce-Bereich geprüft, der derzeit 2 % seines konsolidierten Umsatzes ausmacht. Zu diesen Alternativen gehören Veräußerungen, Partnerschaften und die Beibehaltung reduzierter Versionen der entsprechenden Websites bis zu einer Reform der US-Bundesgesetze. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten Gespräche mit verschiedenen Parteien geführt, um diese Alternativen zu verfolgen, und hat unter anderem ein Angebot für alle seine E-Commerce-Plattformen erhalten. Am 18. Dezember 2025 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Präsidialverordnung zur Neuklassifizierung von Cannabis und kündigte an, dass die Centers for Medicare & Medicaid Services voraussichtlich ein Pilotprogramm starten werden, das Senioren, die Medicare-Begünstigte sind, den kostenlosen Bezug von CBD-Produkten im Wert von bis zu 500 US$ pro Jahr ermöglicht. Das Unternehmen verfolgt diese neuen Entwicklungen mit Blick darauf, dass sie eine bedeutende Chance für seine führenden CBD-Unternehmen in den USA, NuLeaf Naturals und FAB CBD, darstellen könnten. Dementsprechend hat das Unternehmen beschlossen, potenzielle größere Transaktionen in diesem Geschäftsbereich vorerst auszusetzen, bis ein neuer Rahmen für CBD in den USA geschaffen wird und es seine Wachstumsaussichten bewerten kann.

Europa

Im Dezember 2025 erreichte der Vertrieb von Remexian ein Volumen von 2,6 Tonnen, was nach Juni 2025 mit 2,9 Tonnen medizinischer Cannabis das zweithöchste monatliche Absatzniveau seit Bestehen des Unternehmens darstellt. Angesichts der steigenden internationalen Umsätze prüft das Unternehmen derzeit aktiv seinen Bedarf an Working Capital, um dieses Wachstum zu fördern, und will die internationale Präsenz von Remexian im Jahr 2026 weiter ausbauen.

Freier Cashflow

Das Unternehmen hat auch sein zuvor erklärtes Ziel erreicht, im Geschäftsjahr einen positiven freien Cashflow zu erzielen, und im Geschäftsjahr 2025 12 Millionen $ erwirtschaftet. Das Unternehmen macht weiterhin große Fortschritte bei seinem strategischen Ziel, ein zusätzliches Angebot für Remexian zu beschaffen, und ist nach wie vor optimistisch, dass sich der Umsatz in den kommenden Quartalen aufgrund der anhaltenden Dynamik auf dem etablierten deutschen Markt für medizinisches Cannabis und das wachsende Interesse anderer aufstrebender internationaler Märkte beschleunigen wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es zu einer erheblichen Verzögerung zwischen der Leistung von Anzahlungen an Lieferanten und dem Eingang von Zahlungen von Kunden in Deutschland kommt. Während das Unternehmen noch die potenziellen Investitionen in das Working Capital bewertet, die für den Ausbau der Geschäftstätigkeit von Remexian erforderlich sind, geht es davon aus, dass es auch im Geschäftsjahr 2026 einen positiven freien Cashflow erzielen wird.

Vierteljährliches Update des ATM-Programms

Das Unternehmen hat im Rahmen des ATM-Programms in den letzten drei Geschäftsquartalen keine Stammaktien begeben. Im Rahmen des ATM-Programms ist es dem Unternehmen gestattet, von Zeit zu Zeit bis zu 30 Millionen $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) an Stammaktien aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit, nach Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 44-102 – Shelf Distributions und den Richtlinien der TSXV, zu emittieren.

Im Jahr, das am 31. Oktober 2025 endete, hat das Unternehmen insgesamt 11.600 Stammaktien über die Nasdaq oder die TSXV im Rahmen des ATM-Programms begeben, was einem Gesamterlös von 52 $ entspricht. Gemäß einer Aktienvertriebsvereinbarung wurde im Jahr, das am 31. Oktober 2025 endete, eine Barprovision von 1 $ auf die gesamten Bruttoerlöse an die Agenten im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.

Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben wurden, werden gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „kanadische Prospektnachtrag“) zum endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (der „kanadische Basisprospekt“) und gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „US-Prospektnachtrag“) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023 (der „US-Basisprospekt“), der in seiner Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 (der „Registrierungserklärung“) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht wurde, ausgegeben. Der kanadische Prospektnachtrag und der kanadische Basisprospekt können auf SEDAR unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden und die US-Prospektergänzung, der US-Basisprospekt und die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.

Das Unternehmen verwendete den Nettoerlös aus dem ATM-Programm nach eigenem Ermessen für die Finanzierung eigens entwickelter strategischer Initiativen, die Unterstützung des Ausbaus und der Entwicklung der bestehenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die Finanzierung zukünftiger Akquisitionen sowie Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke.

Das ATM-Programm hatte bis zum 24. Juli 2025 Gültigkeit, als der kanadische Prospekt zurückgezogen wurde, um einen neuen Basisprospekt einzureichen.

Am 11. August 2025 reichte das Unternehmen einen endgültigen Kurzprospekt in allen kanadischen Provinzen und Territorien sowie eine entsprechende Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein. Diese Einreichungen ermöglichen es dem Unternehmen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer Aktien, Schuldtiteln, Warrants, Zeichnungsscheine, Einheiten, wandelbare Wertpapiere oder beliebige Kombinationen davon im Wert von bis zu insgesamt 100.000 $ im Rahmen einer oder mehrerer Emissionsangebote anzubieten. Zum Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung waren keine Wertpapiere im Rahmen des Prospekts ausgegeben worden, und es waren keine ATM-Vertriebsvereinbarungen oder Prospektnachträge abgeschlossen worden.

WEBCAST-LINK FÜR DIE VERANSTALTUNG ZUR Erörterung der Finanzergebnisse von High Tide

Das Unternehmen wird am Freitag, den 30. Januar 2026, um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um die geprüften Ergebnisse und den Ausblick zu diskutieren.

https://app.webinar.net/qnPY7pnRj5J

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 218 inländischen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom „Report on Business“ der kanadischen Tageszeitung „Globe and Mail“ zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications and Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über:

Die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen positiven ungebundenen Cashflow zu generieren und den freien Cashflow für das Geschäftsjahr positiv zu halten; einen ungebundenen Cashflow, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Wachstum mit internen Cashflows zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, den Shareholder Value zu maximieren; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die Fähigkeit des Unternehmen, die aus der bestehenden Betriebstätigkeit erwirtschafteten Mittel zur Finanzierung zukünftiger Standorte zu verwenden; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, jedes Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen des ATM-Programms und/oder zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, in aufstrebende legale Cannabis-Rechtsordnungen einzutreten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu erobern; die Fähigkeit des Unternehmens, in diesem Kalenderjahr 20-30 Geschäfte zu eröffnen und seine Ziele von 350 Geschäften landesweit und 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada zu erreichen; den zeitlichen Rahmen für die Beendigung der Lieferkettenstörungen in Portugal in Bezug auf Remexian; Gespräche mit potenziellen Partnern und die Fähigkeit, die internationale Reichweite von Remexian im Jahr 2026 auszuweiten; die Frage, ob für den Ausbau von Remexian weitere Working Capital erforderlich ist; die Fähigkeit, auch im Geschäftsjahr 2026 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften; den Abschluss angekündigter Akquisitionen; die Fähigkeit des Unternehmens, Cannabis-, White-Label- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und auf den Markt zu bringen sowie den Vertrieb seiner margenstärkeren White-Label-Marken um 20 % zu steigern; das Ergebnis des Plans zur Verbesserung der E-Commerce-Plattformen, die Fähigkeit, das Filialwachstum intern zu finanzieren, und die Fähigkeit des Unternehmens, von weiteren Reformen auf Bundesebene in den USA und anderen Ländern zu profitieren, einschließlich Gespräche mit möglichen Partnern im Hinblick auf Medicare-Pilotprojekte.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Non-Exhaustive List of Risk Factors“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift „Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen“ und unter der Überschrift „Risk Factors“ in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[1]Basierend auf Berichten von New Cannabis Ventures vom 16. Dezember 2025. Für eine Auflistung durch New Cannabis Ventures müssen die segmentierten Umsätze mit reinem Cannabis mehr als 25 Mio. US$ (31 Mio. CAD$) pro Quartal betragen – weitere Einzelheiten finden Sie unter: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/

[2]Basierend auf öffentlich verfügbaren Daten zur Anzahl der Filialen für das vierte Quartal in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, und auf den öffentlich verfügbaren Daten von Statistics Canada und den Regulierungsbehörden der Provinzen

[3] Für den Monat Oktober 2025, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen

[4] Berechnet durch Verkettung der Monatsdaten und basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

[5] Für die Monate August bis Oktober 2025, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

