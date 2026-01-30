    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf höchsten Januarwert seit 2006

    Foto: Bundesagentur für Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Januar auf 97.264 gestiegen. Das teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Damit erreicht die Arbeitslosigkeit den höchsten Januarwert seit dem Jahr 2006, als 101.878 Menschen ohne Arbeit waren. Im Vergleich zum Vormonat Dezember stieg die Zahl um 4.683 oder 5,1 Prozent, gegenüber dem Vorjahresmonat Januar 2025 liegt der Anstieg bei 4.132 Personen oder 4,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 8,6 Prozent.

    Trotz des Anstiegs der Arbeitslosigkeit verzeichnet Hamburg weiterhin eine Rekordbeschäftigung. Im November 2025 arbeiteten 1.097.400 Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs, so viele wie nie zuvor. Die Entwicklung auf Bundesebene fällt hingegen negativ aus. Die Agentur für Arbeit führt den Anstieg der Arbeitslosigkeit unter anderem auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld, das Bevölkerungswachstum und die Attraktivität des Hamburger Arbeitsmarktes für Bewerber aus der Metropolregion und dem Ausland zurück.

    Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen unter 25 Jahren (plus 17,3 Prozent), Akademikern (plus 9,9 Prozent) und Langzeitarbeitslosen (plus 9,4 Prozent). Gleichzeitig beendeten im Januar fast 5.000 zuvor arbeitslose Hamburger ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahr. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank hingegen auf 14.077, ein Rückgang von 14,3 Prozent im Jahresvergleich.


    Verfasst von Redaktion dts
