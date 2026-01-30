SAP nach dem Absturz: Geeignete (Turbo)-Calls für Gegenreaktion

Trotz des enttäuschenden Auftragsbestandes in der Cloud bekräftigten Experten wegen des robusten Ausblicks und des angekündigten Aktienrückkaufprogrammes mit Kurszielen von bis zu 320 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie nach ihrem Absturz kurzfristig zumindest wieder auf 190 Euro zulegen kann.

Die Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600) befand sich bereits seit dem Sommer 2025, als sie noch oberhalb von 270 Euro notierte, kräftig unter Druck. Nach der Veröffentlichung unter den Erwartungen liegenden Zahlen brach die Aktie trotz eines Gewinnwachstums des Softwarekonzerns am 29.1.26 auf Schlusskursbasis um 16 Prozent auf 164,62 Euro ein. Im frühen Handel dess0.1.26 konnte sich die Aktie leicht auf 170,90 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 175 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 175 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000SY1J711, wurde beim SAP-Aktienkurs von 170,90 Euro mit 1,06 – 1,07 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 190 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,13 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,175 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,175 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ8M9B5, wurde beim Aktienkurs von 170,90 Euro mit 1,88 – 1,89 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 190 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,78 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,26 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,26 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MJ0Y204, wurde beim SAP-Aktienkurs von 170,90 Euro mit 3,07 – 3,08 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 190 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,97 Euro (+61 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.