AKTIE IM FOKUS
Auto1 testen mit hohem Zuwachs 21-Tage-Linie - JPM optimistisch
- Auto1-Aktien erholen sich um 5,7 Prozent auf 29 Euro.
- Erster Platz im MDax, Trend signalisiert 21-Tage-Linie.
- JPMorgan hebt Kursziel von 42 auf 50 Euro an.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Auto1 haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Schwäche deutlich erholt.
Das Kursplus von zuletzt 5,7 Prozent auf gut 29 Euro bedeutete den ersten Platz im MDax der mittelgroßen Börsenwerte und bringt die Papiere wieder an die 21-Tage-Linie heran, die den kurzfristigen Trend signalisiert.
Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für den Internet-Gebrauchtwagenhändler von 42 auf 50 Euro an mit dem Vermerk "Positive Catalyst Watch".
Damit rechnet Analyst Marcus Diebel mit Blick auf die im Februar anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 31.410 auf Ariva Indikation (30. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,51 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,34 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +25,00 %/+73,61 % bedeutet.
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.