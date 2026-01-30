    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    Auto1 testen mit hohem Zuwachs 21-Tage-Linie - JPM optimistisch

    • Auto1-Aktien erholen sich um 5,7 Prozent auf 29 Euro.
    • Erster Platz im MDax, Trend signalisiert 21-Tage-Linie.
    • JPMorgan hebt Kursziel von 42 auf 50 Euro an.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Auto1 haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Schwäche deutlich erholt.

    Das Kursplus von zuletzt 5,7 Prozent auf gut 29 Euro bedeutete den ersten Platz im MDax der mittelgroßen Börsenwerte und bringt die Papiere wieder an die 21-Tage-Linie heran, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

    Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für den Internet-Gebrauchtwagenhändler von 42 auf 50 Euro an mit dem Vermerk "Positive Catalyst Watch".

    Damit rechnet Analyst Marcus Diebel mit Blick auf die im Februar anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten./ajx/zb

