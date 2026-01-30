    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Liquidationen explodieren

    Bitcoin rutscht Richtung Neun-Monats-Tief

    Ein Mix aus geldpolitischer Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und massiven Zwangsliquidationen setzt dem Krypto-Markt zum Wochenschluss stark zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Markt leidet unter Unsicherheit und Liquidationen.
    • Bitcoin fällt auf 82.660 US-Dollar, Altcoins stark betroffen.
    • Geopolitik und geldpolitische Sorgen dämpfen Risikoappetit.
    Foto: Dall-E

    Der Krypto-Markt erlebt am Freitagvormittag einen deutlichen Abverkauf. Bitcoin notiert rund sechs Prozent im Minus bei etwa 82.660 US-Dollar und ist zeitweise bis auf 81.000 US-Dollar gefallen. Damit hat die weltweit größte Kryptowährung innerhalb von 24 Stunden nahezu 10.000 US-Dollar an Wert verloren und bewegt sich gefährlich nahe an ihrem Neun-Monats-Tief vom November.

    Auch der breitere Markt steht massiv unter Druck. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist um 5,5 Prozent auf rund 2,81 Billionen US-Dollar gefallen. Hart trifft es auch Altcoins: Ethereum verliert rund sieben Prozent und rutscht auf 2.740 US-Dollar ab. XRP, Solana und BNB geben jeweils mehr als sechs Prozent nach.

    Liquidationswelle verschärft Kursrutsch

    Der Kursverfall wurde von einer außergewöhnlich hohen Zahl an Zwangsliquidationen begleitet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden laut Daten von CoinGlass gehebelte Long-Positionen im Volumen von rund 1,75 Milliarden US-Dollar aufgelöst, davon allein mehr als 777 Millionen US-Dollar innerhalb einer Stunde. Solche Liquidationskaskaden gelten als klassischer Verstärker für abrupte Kursbewegungen, da sie zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen.

    Marktbeobachter warnen, dass ein nachhaltiger Bruch der 81.000-Dollar-Marke technische Folgeverkäufe auslösen könnte. Unterhalb dieses Niveaus rückt aus charttechnischer Sicht das nächste größere Unterstützungsniveau bei etwa 75.000 US-Dollar in den Fokus – ein Tief, das zuletzt im Zusammenhang mit Zollankündigungen im letzten Frühjahr erreicht wurde.

    Politische Unsicherheit belastet Risikomärkte

    Ein wesentlicher Belastungsfaktor kommt aus Washington. Händler reagieren nervös auf Berichte, wonach US-Präsident Donald Trump bereits am Freitag seinen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank präsentieren will. Als aussichtsreichster Anwärter gilt der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh, der als ausgewiesener Kritiker lockerer Geldpolitik gilt.

    Die Wettplattform Polymarket sieht die Wahrscheinlichkeit für eine Nominierung Warshs inzwischen bei rund 87 Prozent. Die Aussicht auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs belastet insbesondere zinssensitive Risikoanlagen wie Kryptowährungen.

     

    Geopolitische Spannungen verschärfen Risikoaversion

    Zusätzlich zu den geldpolitischen Sorgen dämpfen geopolitische Entwicklungen die Risikobereitschaft der Investoren. Trumps jüngste Anordnung, einen nationalen Notstand auszurufen und neue Zölle auf Waren aus Ländern zu prüfen, die Öl an Kuba liefern, sorgt für zusätzliche Verunsicherung. Gleichzeitig belasten anhaltende Konflikte im Nahen Osten, Spannungen im Südchinesischen Meer sowie der Krieg in der Ukraine die globalen Märkte.

    Derivatemärkte signalisieren weiteren Abwärtsdruck

    Ein Blick auf die Derivate- und Optionsmärkte deutet darauf hin, dass sich Investoren auf weitere Turbulenzen einstellen. Seit Mitte der Woche ist das Open Interest bei Bitcoin-Futures deutlich gestiegen, während gleichzeitig sowohl im Spot- als auch im Perpetual-Markt anhaltender Verkaufsdruck zu beobachten war. Analysten werten dies als Zeichen dafür, dass neue Positionen überwiegend zur Absicherung oder auf fallende Kurse aufgebaut wurden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
