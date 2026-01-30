    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    Fraport deutlich höher - Jefferies sieht viel Luft nach oben

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport-Aktien erreichen Höchststand seit 2018.
    • Kaufempfehlung von Jefferies treibt Kurs um 3,1%.
    • Analystin sieht Potenzial von über 25% bis 100 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Fraport deutlich höher - Jefferies sieht viel Luft nach oben
    Foto: Silas Stein - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport nehmen am Freitag wieder Kurs auf ihren Anfang November erreichten höchsten Stand seit Sommer 2018.

    Auftrieb gab eine Kaufempfehlung von Jefferies. Unter den stärksten Werten im MDax gewannen die Anteile des Flughafenbetreibers zuletzt 3,1 Prozent. Analystin Priyal Woolf sieht bei ihrem von 72 auf 100 Euro angehobenen Kursziel ein Kurssteigerungspotenzial von mehr als einem Viertel.

    In ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche nahm sie einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch die Papiere des spanischen Betreibers Aena .

    2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines./ajx/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Fraport

    +1,55 %
    +4,51 %
    +15,19 %
    +8,61 %
    +37,52 %
    +48,48 %
    +70,11 %
    +40,50 %
    +250,45 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 79,30 auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,31 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -22,29 %/+27,39 % bedeutet.




    AKTIE IM FOKUS Fraport deutlich höher - Jefferies sieht viel Luft nach oben
