    APA ots news

    Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe...

    Für Sie zusammengefasst
    • FMA informiert über Finanzsanktionen für Verbraucher:innen.
    • Zuständigkeit für EU-Finanzsanktionen ab 2026.
    • Ausgabe erklärt Finanzsanktionen und deren Auswirkungen.
    APA ots news - Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe von "Reden wir über Geld"

    Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die aktuelle
    Ausgabe ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema Finanzsanktionen . Auch wenn Finanzsanktionen in erster Linie staatliche und wirtschaftliche Akteure betreffen, können sie in bestimmten Situationen auch Auswirkungen auf Konsument:innen haben - etwa bei Wertpapieren sanktionierter Unternehmen, wenn Transaktionen verzögert werden oder Banken gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchführen.

    Mit 1. Jänner 2026 hat die FMA die Zuständigkeit für die Überwachung und Durchsetzung der EU-Finanzsanktionen übernommen. Die FMA kombiniert künftig die Aufsicht über Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen, und ist dadurch in der Lage, noch besser zu einem sauberen Finanzplatz Österreich beizutragen. Sie ist damit die umfassende Aufsichtsinstanz im Bereich der Integrität des österreichischen Finanzmarktes, von der letztlich alle profitieren - Finanzinstitute, Verbraucher:innen und die Wirtschaft insgesamt.

    Zwtl.: Finanzsanktionen verständlich erklärt

    Die neue Ausgabe beantwortet unter anderem:

    - Was Finanzsanktionen sind ,

    - wo öffentliche Sanktionslisten abrufbar sind ,

    - was ein "Asset Freeze" ist ,

    - und womit Verbraucher:innen im Alltag konfrontiert werden können .

    Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle bisherigen Ausgaben auf der Website
    https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld . Informationen zu den Sanktionen der EU gibt es auch bei der "EU Sanctions Map": www.sanctionsmap.eu und auf der Website der FMA: www.fma.gv.at Aufsicht Querschnittsthemen Finanzsanktionen

    Rückfragehinweis für Journalist:innen:

    Boris Gröndahl (FMA-Mediensprecher)

    +43 1 24959-6010

    +43 676 8824 9995

