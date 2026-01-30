APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe von "Reden wir über Geld"

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die aktuelle

Ausgabe ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema Finanzsanktionen . Auch wenn Finanzsanktionen in erster Linie staatliche und wirtschaftliche Akteure betreffen, können sie in bestimmten Situationen auch Auswirkungen auf Konsument:innen haben - etwa bei Wertpapieren sanktionierter Unternehmen, wenn Transaktionen verzögert werden oder Banken gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchführen.



Mit 1. Jänner 2026 hat die FMA die Zuständigkeit für die Überwachung und Durchsetzung der EU-Finanzsanktionen übernommen. Die FMA kombiniert künftig die Aufsicht über Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen, und ist dadurch in der Lage, noch besser zu einem sauberen Finanzplatz Österreich beizutragen. Sie ist damit die umfassende Aufsichtsinstanz im Bereich der Integrität des österreichischen Finanzmarktes, von der letztlich alle profitieren - Finanzinstitute, Verbraucher:innen und die Wirtschaft insgesamt.

