Deutsche Wirtschaft Ende 2025 stärker gewachsen als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Wirtschaft wächst im Q4 2025 um 0,3%.
- Ursprüngliche Schätzung lag bei nur 0,2% Wachstum.
- Statistisches Bundesamt korrigiert BIP-Zahlen nach oben.
Foto: Siarhei - 356130783
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft hat im vierten Quartal 2025 stärker zugelegt als zunächst angenommen. Statt 0,2 Prozent Wachstum errechnete das Statistische Bundesamt beim Bruttoinlandsprodukt nun 0,3 Prozent Plus zum Vorquartal./ben/als/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen