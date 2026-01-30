WARBURG RESEARCH stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet von 231 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen bei allen entscheidenden Faktoren klar getoppt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Jahresergebnisse. Er ist auch optimistisch für 2026./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 240,5EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 231

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



