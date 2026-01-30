WARBURG RESEARCH stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet von 231 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen bei allen entscheidenden Faktoren klar getoppt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Jahresergebnisse. Er ist auch optimistisch für 2026./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 240,5EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 231
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
