GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze mit dem iPhone und die Marge hätten im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Ng in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auch der Ausblick sei stark, allerdings bleibe der Kostenanstieg eine Belastung./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:19 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 216,7EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michael Ng

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

