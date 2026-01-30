    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks
    BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 236 auf 254 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an. Für 2026 liege er nun am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 241EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 254
    Kursziel alt: 236
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



