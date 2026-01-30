DZ BANK stuft ABB LTD auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von ABB von 68 auf 75 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Wachstumskurs von ABB setzte sich in 2025 dynamisch mit neuen Rekordwerten fort", schrieb Robert Czerwensky am Freitag mit Blick auf die Zahlen vom Vortag. "Der Ausblick für 2026 ist positiv und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt." Er passte seine Schätzungen an./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 72,37EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
