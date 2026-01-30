JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 4000 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Jahreszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers habe sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) wegen eines niedrigeren organischen Umsatzwachstums, Währungseffekten und einer moderat höheren Steuerquote gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäfte sollten erst im zweiten Halbjahr anziehen./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 3.259EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.