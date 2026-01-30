JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal der Billigfluggesellschaft sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für den Sommer erschienen ihm daher zu optimistisch. Er liege wegen überraschend hoher Verluste im Wintergeschäft mit seiner Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis unter dem Konsens./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 5,564EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



