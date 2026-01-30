JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal der Billigfluggesellschaft sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für den Sommer erschienen ihm daher zu optimistisch. Er liege wegen überraschend hoher Verluste im Wintergeschäft mit seiner Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis unter dem Konsens./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
