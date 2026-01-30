JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen sowie den Aussagen des Halbleiterkonzerns zum laufenden Jahr habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 angehoben, die Prognosen für die Bruttomargen aber gesenkt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 23,85EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



